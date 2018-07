El juez decano dice que no son habituales fianzas tan altas como la de Fabra pero depende del delito

Conde-Pumpido se ha pronunciado así en una rueda de prensa que ha ofrecido en la Ciudad de la Justicia para presentar la memoria de actividades de los juzgados de Castellón en 2011, y tras ser preguntado por la fianza que se le impone a Carlos Fabra en el auto de apertura del juicio oral por el 'caso Naranjax'.

Asimismo ha indicado desconocer la fecha del juicio contra el dirigente del PP de Castellón, "pues eso lo tendrá que fijar la Audiencia Provincial después de que venga aquí el asunto y se reparta a la sección que le toque".

Preguntado por si podrían ser recusados los magistrados de la Audiencia Provincial que declararon prescritos cuatro de los delitos fiscales de los que se acusa a Carlos Fabra después de que el Tribunal Supremo haya revocado dicha decisión, ha indicado que podrían ser recusados "si han decidido sobre cuestiones de fondo, aunque serán ellos los que tendrán que valorar hasta qué punto han intervenido".

Finalmente, interpelado por el veredicto de no culpabilidad del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y del ex secretario general del PPCV y actual diputado Ricardo Costa, en el 'caso de los trajes', ha declinado valorar algo que no es suyo, "pues, además --ha dicho-- tampoco lo he leído, por lo que tampoco tengo datos para valorarlo".