El informe del Instituto Geográfico Nacional determina que los seísmos en el norte de la provincia de Castellón se deben a Castor

Las plataformas de vecinos afectados han pedido al Gobierno que asuma "los gastos que se puedan generar con el cierre definitivo de la actividad en la planta Castor", situada frente a las costas de Vinaròs.

El portavoz de la Asociación de Vecinos Migjorn de Vinaròs, Sebastià Fabregat, ha recordado que cuando construyeron la planta "les aseguraron seguridad, y ahora, han podido comprobar que los estudios estaban incompletos".

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha manifestado que existe el compromiso del Ministerio de que el Castor "no se reabrirá si no hay plenas garantías de que no habrá riesgo sísmico".

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, exige "el desmantelamiento de Castor" y ha señalado a los socialistas como "los responsables" de permitir que se construyera la planta.

El experto en riesgos naturales y vocal del Colegio de Geógrafos de España, Jonathan Gómez Cantero, ha explicado que el informe pone de manifiesto las carencias en la normativa ambiental española que expone a la población "a riesgos naturales sin haberlos estudiado previamente".

Ecologistas en Acción han reclamado hoy la paralización definitiva del Proyecto Castor y aseguran que nunca se tendría que haber aprobado, después que el Instituto Geográfico Nacional haya concluido que existe una relación directa entre los centenares de seísmos detectados 2013 y el almacén de gas.

Consultada por Onda Cero, la empresa responsable de CASTOR, ESCAL UGS no ha querido hacer declaraciones.