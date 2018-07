El grupo escocés Travis nuevo cabeza de cartel del FIB 2014

Además de Travis participarán este miércoles, la organización ha confirmado a once grupos más: Travis, Razorlight, Hozier, Chlöe Howl, La Femme, Jero Romero, Triángulo de amor Bizarro, Mucho, Kokoshca, El último vecino, The Parrots y Skizophonic.

Los nuevos nombres se unen a los ya anunciados: Kasabian, Manic Street Preachers, Paolo Nutini, Example, Tom Odell, The Charlatans, Paul Weller, Lily Allen, Jake Bugg, Chase & Status, Ellie Goulding, Tinie Tempah, M.I.A., Katy B, Tame Impala, James, Klaxons, Courteeners, Sub Focus, Of Montreal, The 1975, Kodaline, Telegram y The Presidents of the United States of America.