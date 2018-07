Fomento prevé incluir el Corredor Mediterráneo en los presupuestos de 2013

La ministra Pastor ha defendido que si no está en los de este año es porque no había un proyecto definido.

En la inauguración este martes del Salón Internacional de la Logística (SIL) 2012 en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ha afirmado que "si algo va a ser fundamental para España será el Corredor del Mediterráneo", y que si no está en los PGE de 2012 es porque no había un proyecto, pero en estos momentos se está elaborando el proyecto constructivo, con ancho de vía internacional.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Juan José Monzonis, participará en el almuerzo de trabajo sobre el Corredor Mediterráneo convocado por el president de la Generalitat, Artur Mas, que tendrá

lugar mañana, miércoles 6 de junio, a las 14 horas, en el Palau de la Generalitat, y al que asistirán los presidentes autonómicos y de puertos implicados en el futuro trazado.

Antes del encuentro, convocado con motico de la celebración del SIL (Salón Internacional de la Logística)

que hoy abrió sus puertas, tendrá lugar una conferencia acerca del impacto socioeconómico del Corredor

Mediterráneo en su área de influencia.

El Puerto de Castellón, a través de la Fundación PortCastelló, está de nuevo presente en este certámen

sobre logística, transporte y manutención. El SIL es el punto de encuentro de toda la actividad logística en

el Sur de Europa, el Mediterráneo e Iberoamérica que reúne a todos los profesionales del sector logístico,

siendo el marco ideal para los negocios, el networking y el conocimiento. Tras trece ediciones, el SIL se ha

convertido en el gran certamen ferial de la logística y del transporte en España y el Arco del Mediterráneo

y en el segundo de toda Europa.

El SIL 2011 resistió los tiempos de dificultades económicas con la participación de un 40 % de empresas

internacionales, 600 empresas participantes y con una cifra de negocio estimada sobre los 2.000 millones

de euros. En su última edición, los responsables de la logística pudieron gozar de un gran Salón versátil:

la calidad de los eventos de los expositores, el Fórum Mediterráneo de Logística y Transporte y el mayor

programa de conferencias del sector consolidaron al SIL en el calendario de ferias internacionales como el

primer Salón Logístico del Sur de Europa y el Arco del Mediterráneo.