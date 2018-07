Fabra espera no entrar en la cárcel y presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo

TRIBUNALES

El ex presidente de la Diputación de Castellón ha descartado pedir el indulto y asegura que todavía queda mucho tiempo para que entre en la cárcel, aunque si lo hace, dice que no tendrá miedo, pero explica que espera no ir porque sabe que la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) "es proclive al reconocimiento de la prescripción de los delitos".