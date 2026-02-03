Tres universitats espanyoles impulsen RESINA, un projecte per a mobilitzar el potencial innovador del medi rural

El projecte interuniversitari «Arrels de resiliència: sabers rurals per a un futur sostenible» (RESINA) es posa en marxa amb l'objectiu d'identificar, validar i transferir els models de vida sostenibles que emergeixen des del cor del medi rural a Espanya. Investigadors de tres universitats (Jaume I de Castelló, Pública de Navarra i Cadis) lideren una iniciativa que busca transformar la narrativa predominant sobre el camp per a subratllar el seu valor com un espai clau d'innovació social i resiliència col·lectiva davant dels grans desafiaments del segle XXI: l'emergència ecològica, la despoblació i la fragmentació social.
El projecte, finançat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, se centrarà a documentar pràctiques basades en la cooperació veïnal, l'agroecologia, l'economia social, la cura mútua i la gestió comunal dels recursos que han permès a les comunitats rurals sostenir-se en condicions adverses.
RESINA treballarà sobre el terreny en un total de nou municipis pilot de ruralitat extrema, a les províncies de Castelló i Cadis i en la Comunitat Foral de Navarra. En concret, es tracta dels municipis de Viver, la Jana i la Mata a l'interior de Castelló; Benaocaz, Grazalema i Zahara de la Serra, en la Serra de Grazalema, Cadis; i finalment, Aoiz, Auñamendi (Aribe) i Roncal-Salazar (Erronkarri) al Pirineu Navarrès. A partir d'una metodologia rigorosament participativa, basada en la recerca-acció participativa (IAP) i la ciència ciutadana, l'enfocament implica des del principi activament les comunitats motores i els grups impulsors locals.
Transferència de coneixement oberta
El resultat principal del projecte serà la sistematització de més de 40 bones pràctiques, que serviran de base per a la creació d'un Kit Metodològic Obert (sota llicència Creative Commons). Aquest kit posarà a disposició pública les guies i eines de diagnòstic perquè qualsevol altre territori de l'Estat espanyol puga replicar el model de transferència i transformació social, afavorint l'apropiació ciutadana del procés.
D'aquesta manera, RESINA posa en valor el coneixement quotidià. La resiliència no és una teoria, sinó una pràctica que fa segles que s'implementa als nostres pobles. El paper del projecte és fer-lo emergir, donar-li visibilitat, validar-lo acadèmicament i facilitar la seua transferència a altres territoris que busquen models de vida més coherents amb els límits planetaris. Es tracta de reforçar el paper del camp com un laboratori de futur.
El projecte RESINA s'alinea directament amb els Reptes de País definits en l'Estratègia de Desenvolupament Sostenible 2030, incidint en la cohesió social, el desenvolupament d'economies locals i la gestió responsable dels recursos naturals.