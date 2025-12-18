La resiliència individual dels propietaris i propietàries i l’orientació emprenedora del comerç minorista impulsen la seua resiliència organitzacional

El Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana ha guardonat la tesi doctoral de la professora del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I de Castelló, Iluminada Vallet Bellmunt, amb un dels Premis per a Tesi Doctorals 2025. El treball titulat «La resiliencia del comercio minorista independiente: un modelo de antecedentes y consecuencias» ha sigut dirigida per Marisa Flor i Víctor del Corte i tutoritzada per Teresa Vallet-Bellmunt.
La tesi defensada en desembre de 2024 en el Programa Interuniversitari de Doctorat en Màrqueting explora els factors que fomenten la resiliència organitzacional en el petit comerç detallista independent i analitza com aquesta capacitat potencia la innovació i l’acompliment empresarial. Els resultats destaquen que la resiliència individual del propietari o propietària i l’orientació emprenedora del comerç són dos dels factors que impulsen la resiliència organitzacional.
A més de la resistència i adaptabilitat de les persones que lideren les empreses, també influeix en la resiliència organitzacional les característiques de l’equip de treball, l’estructura organitzativa, les xarxes externes i les condicions de l’entorn. La metodologia s’ha basat en un qüestionari de preguntes tancades, amb 150 respostes validades. La distribució dels comerços enquestats ha sigut 26,74% d’Alacant, 11,42% de Castelló de la Plana i 61,84 de València, amb representació diferents sectors com alimentació, drogueria i perfumeria, flors, joieria-rellotgeria, llar, moda, oci, papereria o salut.
Pel que fa als factors interns, les conclusions fan referència a quatre. Un dels més influents seria la capacitat individual de l’empresari o empresària per assimilar, reaccionar i adaptar-se als canvis inesperats i també l’orientació emprenedora, que facilita una adaptació proactiva i sostinguda de l’activitat comercial. El tercer seria la capacitat d’adaptació a un mercat en constant canvi amb la digitalització i el quart l’ús de fonts externes de coneixement, que si bé són positius, no han destacat per la seua influència en la resiliència organitzacional.
Respecte a les variables empresarials sobre les que la resiliència influeix, les conclusions indiquen que la innovació, impulsada per la mateixa resiliència, permet a les empreses adaptar-se amb rapidesa i explotar oportunitats emergents en el mercat. Perquè la resiliència organitza la capacitat de l’empresa per adaptar-se i generar noves solucions, mentre que la innovació transforma aquesta adaptabilitat en millores concretes com l’augment de facturació, l’expansió de la clientela o la millora en la rendibilitat.
A escala pràctica, la investigació recomana que les persones propietàries o en la gerència enfortisquen la seua capacitat per a afrontar situacions adverses i promoguen una orientació emprenedora en tota l'organització. A més, les polítiques públiques poden enfortir la resiliència organitzacional en el petit comerç mitjançant programes de formació en lideratge i gestió de crisi.
El treball d’investigació i els seus resultats es poden consultar en obert a La resiliencia del comercio minorista independiente: Un modelo de antecedentes y consecuencias - TDX (Tesis Doctorals en Xarxa).
En la mateixa convocatòria d’aquests premis ha sigut guardonada també la tesi d’Isabel Aparisi Cerdá de la Universitat Politècnica de València pel treball «Development of methodologies for energy planning of urban districts with just energy transition perspective». I s’han concedit tres mencions honorífiques a José Miguel Sánchez Ocaña, Juan Manuel Rodilla Navarro i Pablo Jesús Huerta Viso de la Universitat de València.
Imatges cortesia del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana