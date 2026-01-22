El projecte europeu EDUC BRIDGE analitza a l’UJI el suport a la mobilitat de l’estudiantat amb necessitats especials

El personal investigador de les universitats de Masaryk (República Checa), Càller (Itàlia), Pécs (Hongria) i Jaume I de Castelló que participa en el projecte «EDUC Bridge – Building Relationships for Inclusion, Diversity, Growth and Equity» s’ha reunit al campus del Riu Sec amb diversos serveis de suport a l’estudiant, com la Unitat de Diversitat i Discapacitat o l’Oficina de Relacions Internacionals, i l’Oficina Vida Independent de Castelló per a analitzar la seua experiència amb l’alumnat amb necessitats especials, concretament, les vinculades als programes de mobilitat internacional. Els vicerectors d’Investigació, Jesús Lancis, Relacions Internacionals, Eva Camacho, i Polítiques Inclusives, Elsa González, han participat en l’acte de benvinguda.
Aquest estudi, finançat pel programa Horizon Europe de la Unió Europea a través del projecte EDUC WIDE, i coordinat a l’UJI per la professora Odet Moliner del grup d’investigació MEICRI (Millora Educativa i Ciutadania Crítica), té com a principal objectiu explorar, identificar i avaluar les barreres i les experiències posteriors a la mobilitat de l’estudiantat amb necessitats especials. D'una banda, se centren en el suport i els reptes als quals s’enfronten i, d'altra banda, volen identificar el suport que necessiten per a augmentar la seua participació en accions de mobilitat.
L’estudiantat amb necessitats especials (discapacitat, malalties cròniques, psiquiàtriques o greus) està infrarepresentat en les estadístiques de mobilitat i, habitualment, els serveis de suport no disposen de suficients recursos per a aplicar mesures adequades. També hi ha dificultats per trobar a exemples inspiradors, bones pràctiques o estudis de casos per a noves estratègies orientades a aquest alumnat. Per això, la finalitat del projecte és assentar les bases per a un canvi sistèmic que faça possible una realitat més equitativa i solidària amb aquest alumnat.
L’estudi, amb una durada de 18 mesos, fins a finals de 2026, ja ha finalitzat la revisió bibliogràfica d’investigacions de la mateixa temàtica i ha iniciat la selecció de l’estudiantat que participarà en les entrevistes. Durant la reunió a la universitat pública de Castelló s’ha realitzat una anàlisi preliminar de les dades de les primeres entrevistes realitzades i s’ha acordat donar més rellevància a les dades qualitatives sobre les experiències i opinions que a les quantitatives. A més, s’ha definit les activitats que inclou el pla de difusió del projecte i els seus resultats.
L’equip investigador espera que les propostes presentades al final del projecte donen suport a la plena participació de l’estudiantat en programes de mobilitat i que les conclusions sobre les millors pràctiques i estructures de suport eficaces siguen la guia perquè els serveis universitaris creen marcs de mobilitats més inclusius. També es crearan productes i eines pedagògiques com ara guies, fulls, càpsules de vídeo i material per a la divulgació i la sensibilització amb recomanacions pràctiques per a les persones implicades, inclosos els responsables polítics i el personal de suport i coordinació de programes internacionals.
EDUC-WIDE constitueix el marc per al desenvolupament i la implementació de diverses polítiques en l’àmbit de la investigació dins de l’aliança d’universitats europees EDUC i compta amb un finançament de 3,5 milions d’euros del programa Horizon Europe. Està finançat per la Unió Europea en virtut de l’acord de subvenció número 101136533.
Formen part de la iniciativa la Universitat Nacional Precarpàtica Vasyl Stefanyk (Ucraïna), la Universitat Masaryk (República Txeca), la Universitat de Càller (Itàlia), la Universitat Jaume I de Castelló (Espanya), la Universitat de Potsdam (Alemanya), la Universitat del Sud de Noruega (Noruega), la Universitat de Pécs (Hongria), la Universitat de París Nanterre i la Universitat de Rennes, ambdues de França.