Un estudi de l’UJI i la Fundació Fisabio desmitifica els perills del part en l’aigua

Les dones que utilitzen la immersió en aigua durant la dilatació i el naixement han obtingut millors resultats materns i neonatals en comparació amb les que reben anestèsia epidural, segons l’estudi realitzat per un equip científic liderat per la comare Soledad Carreguí, juntament amb investigadors del Departament de Salut de la Plana (Castelló) i dels Departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics i d’Infermeria de la Universitat Jaume I.
Les conclusions més destacades indiquen que la immersió en aigua s’associa a una major probabilitat de part vaginal espontani, a una menor probabilitat de part instrumentat amb ventosa i a una reducció del temps de dilatació i d’expulsiu. Pel que fa als nadons, l’ús de l’aigua —en comparació amb l’analgèsia epidural— s’ha relacionat amb una menor necessitat d’assistència respiratòria i menys ingressos neonatals. També s’ha observat una major taxa de lactància materna exclusiva en el moment de l’alta, especialment en les dones que tenien el seu primer fill.
Respecte a les mares, s’ha evidenciat una menor necessitat d’intervencions obstètriques durant el part, com ara l’estimulació amb oxitocina, el cateterisme vesical o la presa de mostres de pH de calota fetal per alteracions de la freqüència cardíaca fetal. Els resultats suggereixen que la immersió en aigua afavoreix la fisiologia del part i es presenta com una opció vàlida i segura per a ajudar les dones a viure un part més respectat, reduint la necessitat d’intervencions mèdiques que poden comportar efectes adversos.
En els últims anys, hi ha una creixent preocupació social i científica per fomentar un part més fisiològic, que evite, en la mesura del possible, l’ús excessiu d’intervencions i la seua medicalització. Segons dades del Ministeri de Sanitat, actualment tots els hospitals ofereixen analgèsia epidural —el mètode més efectiu per a alleujar el dolor durant el part—, i el 61,97% de les dones opten per aquesta opció. A Espanya, només el 16,5% dels hospitals del Sistema Nacional de Salut disposen de banyeres per al part, i únicament un 5% permeten el naixement dins de l’aigua.
L’equip investigador espera que «aquest estudi contribuïsca a donar suport i a impulsar la instal·lació de banyeres en altres hospitals, oferint així la possibilitat d’utilitzar l’aigua tant durant la dilatació com en el moment del naixement». Es tracta d’un recurs segur i efectiu, que podria estar disponible per a totes les dones amb embarassos de baixa complexitat com una opció no farmacològica per a alleugerir el dolor i ajudar a la mare durant el part que millora la qualitat assistencial i promou la salut, tant de les mares com dels seus nadons, en opinió de l'estudi.
El projecte ha contribuït també a unificar criteris de treball sobre la pràctica de la hidroteràpia en la dilatació i el part, amb la finalitat de garantir seguretat i rigor durant tot el procés. Una de les seues fortaleses és que s’ha desenvolupat en un únic hospital amb un protocol estandarditzat de part en l'aigua, la qual cosa assegura la consistència dels resultats. I a més a més, s’ha creat un sistema informàtic que permet registrar els resultats materns i neonatals dels parts, tant a l’aigua com en sec, que inclou variables unificades i avalades per l’evidència per a la seua anàlisi posterior.
El sistema informàtic desenvolupat pel Ricardo Chalmeta, catedràtic de Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Carregui incorpora una interfície mitjançant un portal web i una aplicació per a dispositius mòbils perquè les mares i els professionals de la salut puguen incloure altres variables relacionades amb un qüestionari de satisfacció. Aquesta eina facilita l’exportació de les dades per al seu tractament mitjançant Excel o programes de càlcul estadístic com SPSS i està registrat com a invenció pel Servei de Gestió de la Investigació i Transferència.
L’equip científic, que agraeix la participació de totes les dones, nadons, comares i la resta de l'equip implicat, considera que les conclusions també fomenten l’autonomia de les dones i la presa lliure de decisions. A més, apunten que aquesta pràctica «podria contribuir a reduir el nombre d’intervencions innecessàries, així com la morbimortalitat materna i neonatal, i disminuir el cost sociosanitari associat».
L’estudi s’ha realitzat a l’Hospital Universitari de la Plana, un centre reconegut com a referent en parts normals per la seua baixa intervenció i pels seus bons resultats materns i neonatals. El centre atén prop de 1.300 parts anuals i ofereix a les dones dues de les opcions més sol·licitades: l’analgèsia epidural i la immersió en aigua, tant per a la dilatació com per al naixement.
En total, s’han analitzat les dades de 603 dones entre juny de 2020 i febrer de 2023: 284 van utilitzar analgèsia epidural i 319 immersió en aigua (un 82,4% dels nadons van nàixer en l'aigua). L’edat mitjana de les participants era de 31,8 anys, el 44,6% ja tenia fills o filles i el 47,4% comptava amb estudis universitaris, amb una proporció més alta en el grup que va optar per la utilització de la banyera.
El projecte ha estat finançat per la Universitat Jaume I i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), mitjançant les ajudes UJI-B2022-15 i UJISABIO-2019-19I612. Les conclusions s’han publicat en l’article «Epidural or water immersion? A prospective cohort study of maternal and neonatal outcomes in a tertiary hospital» en la revista Midwifery, i Soledad Carreguí ha aconseguit el grau de doctora amb la tesi Entre la inmersión en agua y la analgesia epidural: efectividad, seguridad y experiencia del nacimiento.