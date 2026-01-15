Cooryc Robotics guanya el primer Premi al Talent Emprenedor de l’UJI i l’Ajuntament de Castelló per a les millors empreses de creació recent amb la seua proposta innovadora de robòtica col·laborativa

La Universitat Jaume I i l’Ajuntament de Castelló han lliurat els guardons de la quarta edició dels Premis al Talent Emprenedor de l’Estudiantat UJI, una iniciativa consolidada que té com a objectiu reconèixer i impulsar projectes emprenedors sorgits de l’àmbit universitari. A la convocatòria de 2025 s’han presentat un total de 21 candidatures, de les quals han sigut reconeguts 16 projectes en tres categories, amb una dotació econòmica global de 89.700 euros.
En la categoria de Premi d’Acceleració Empresarial UJI–Ajuntament de Castelló per a les millors empreses de creació recent, el primer premi, dotat amb 20.500 euros, ha recaigut en Cooryc Robotics, un projecte de robòtica col·laborativa que destaca pel seu component tecnològic. L’empresa guanyadora dels Premis Talent 2025 desenvolupa solucions robòtiques modulars a demanda i de fàcil implementació, amb una garra robòtica amb control dinàmic de força que constitueix l’eix principal i diferencial de la proposta. Amb aquesta garra especial, és possible manipular tot tipus de peces sensibles i adaptar-se a diferents processos productius.
El jurat ha concedit, així mateix, quatre accèssits de 10.000 euros al projectes Innova Grid, centrat en la resiliència digital i la continuïtat operativa davant talls elèctrics o de xarxa; CircularScore, especialitzada en ajudar les empreses a donar compliment als ODS; Versedia Tech, que proposa l’aplicació d’intel·ligència artificial per arreplegar vivències orals i transformar-les en narracions; i Audor Technologies, orientat a millorar la comunicació de les persones sordes a través de la tecnologia.
En la categoria de premi a projectes emprenedors promoguts pel talent estudiantil de la Universitat Jaume I, enguany s’han concedit set premis de 4.000 euros cadascun. Els projectes guardonats han sigut Gotogoal, Gallinet, JoveJobs, NutricionisAI, Finboard, Zentra i All you by LU. Aquests projectes destaquen per donar respostes innovadores en àmbits com la robòtica aplicada a l’avicultura, els serveis digitals per a la nutrició o l’entrenament esportiu, la informació financera, les primeres oportunitats laborals o la joieria personalitzada a partir de materials orgànics.
En la categoria de premi d’idees disruptives vinculades als reptes de futur en àmbits estratègics per a la ciutat de Castelló de la Plana, s’han concedit quatre guardons de 300 euros. Els projectes reconeguts han sigut AquaSmart Castellón, Ecotalent, Co-live, i Castellón 360. Aquestes propostes aporten una mirada innovadora a reptes urbans i socials com la gestió de l’aigua, l’ocupació verda, l’habitatge compartit o el turisme.
L’acte de lliurament dels IV Premis al Talent Emprenedor ha comptat amb la participació de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i de l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, acompanyades pel vicerector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, i pel regidor d’Impuls Econòmic de Castelló, Juan Carlos Redondo.
La rectora Eva Alcón ha subratllat que aquests premis «materialitzen una de les missions que tenim com a universitat pública: la de transferir a la societat el coneixement i la investigació que generem per a transformar-lo en respostes als seus desafiaments i que contribuïsquen al progrés compartit i responsable». Igualment, ha assenyalat que «són una mostra evident que l’UJI viu en connexió amb l'entorn, escolta al territori i a la seua gent, dialoga amb el seu teixit socioeconòmic i col·labora amb les institucions en eixe repte comú d'aportar solucions a problemes reals».
Per la seua part, l’alcaldessa de Castelló, Begoña Carrasco, ha destacat que «per a l'Ajuntament és fonamental que el talent que es forma ací tinga oportunitats ací. Retenir talent no és un discurs, és una política pública. Significa crear un entorn favorable per a emprendre, facilitar recursos, acompanyar processos i confiar en els qui decideixen apostar per la seua ciutat». Així mateix, ha apuntat que «aquests premis són un impuls, una eina perquè els projectes cresquen, es consoliden i formen part del teixit econòmic i social de Castelló. Perquè quan una idea funciona ací, guanya la ciutat sencera» i ha agraït a l’UJI la seua «col·laboració constant i el seu compromís amb l'emprenedoria i la innovació. L'UJI és un autèntic motor de talent, coneixement i oportunitats, i un aliat imprescindible per a avançar com a ciutat».
Els Premis al Talent Emprenedor de l’Estudiantat UJI estan convocats per la Universitat Jaume I, a través del Vicerectorat d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica i de la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i Aprenentatge, en el marc del conveni de col·laboració subscrit amb l’Ajuntament de Castelló, que finança la convocatòria. Aquesta iniciativa té com a finalitat reconèixer les millors iniciatives emprenedores de l’estudiantat i de titulats i titulades recents de l’UJI, així com fomentar l’esperit emprenedor i la connexió entre el talent universitari i el desenvolupament econòmic i social de la ciutat.