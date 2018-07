La Diputación impulsa la cooperación europea en varios proyectos de turismo a través de Partenalia

La institución está potenciando la cooperación entre administraciones europeas intermedias que forman parte de su grupo de trabajo para llevar adelante líneas de trabajo de turismo deportivo y turismo bélico --relacionado con monumentos históricos--, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

El diputado del servicio de Promoción Económica y Relaciones Internacionales, Vicent Sales, ha mantenido una reunión con el grupo de trabajo y ha señalado que este año se potenciará la cooperación en proyectos de turismo deportivo y naturaleza con talleres de emprendimiento y formación en torno a proyectos de cicloturismo y turismo bélico.



En este sentido, ha señalado que "socios europeos como la provincia de Luxembrugo, la provincia de Lieja o las provincias croatas de *ibensko-kninska *upanija y Viroviticko-podravsa *upanija ya han mostrado formalmente su interés en profundizar en estas temáticas y trabajar conjuntamente para elaborar proyectos que puedan optar a ser cofinanciados por iniciativas directas de la Comisión Europea".

El grupo ejecutivo de trabajo, liderado por la Diputación de Castellón y coliderado por la provincia de Terni en Italia, está formado por 16 socios de Francia, Bélgica, España, Italia, Croacia y Rumanía. Las principales líneas de trabajo son el desarrollo de proyectos europeos conjuntos, acciones de lobby y comunicación estratégica territorial y refuerzo de la cooperación entre territorios.



REFUERZO DE RELACIONES



En 2014 Diputación de Castellón reforzará las relaciones estratégicas del grupo de trabajo y sus miembros con entidades europeas con experiencia en la gestión de proyectos europeos en turismo y Nuevas tecnologías.

En esta línea, la Diputación de Castellón presentará los resultados del grupo de trabajo en la Conferencia Europea sobre Turismo y Nuevas Tecnologías organizada por Euromontana, Nectsour (Network of European Regions and Cometitive Sustaibale Regions), el grupo de trabajo de turismo y nuevas tecnologías de ERRIN (European Regions Research and Innovation Newtork) y Tourism Link.



"Fruto de este tipo de acciones de posicionamiento y networking, como la conferencia sobre clusters de turismo y salud que organizamos en julio de 2013 en Terni, Italia, han despertado el interés del Programa Regional para Europa de la Organización Mundial del Turismo, con quienes nos reuniremos para buscar sinergias y posibles proyectos de cooperación", ha indicado el diputado.



Partenalia es una asociación internacional de ámbito europeo creada en 1993. Su objetivo es facilitar la cooperación territorial entre los gobiernos locales intermedios y, al mismo tiempo, acercarlos a la realidad europea