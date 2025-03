Yeremy: "Echamos de menos las noches mágicas ante la Juve o el Bayern"

Yeremy Pino espera que el Villarreal de la cara este sábado (18:30 h, Estadio de La Cerámica) ante el Real Madrid. El canario, que trabaja para recuperar "esa chispita" que asegura que tenía antes de la lesión, será de nuevo el encargado de llevar el peligro este fin de semana en compañía de Baena y Ayoze. Y es que ese tridente al que ya se conoce en Vila-real como el "trio del café", es sobre el que se asientan gran parte de las opciones amarillas.

Tras la derrota ante el Alavés los amarillos llegan sin margen de error si quien mantener su cada vez más escasa renta con el Betis. Y es que el de Vitoria es un partido que ha hecho año en el vestuario: "Pues no te voy a mentir, la verdad es que sí que fue un palo, dolió bastante. Llegas a Vitoria y no compites como debes competir y te ganan en un centro evitable. Deberíamos haber hecho mucho más en todo el partido. Hay que espabilar y reponerse desde ya", afirma

Para ello deberán dar la cara ante un Real Madrid que llega de un duro partido ante el Atlético en Champions: "Esperemos que lo paguen. Pero también te digo que para ellos ganar al Atlético, fuera de casa y como lo hicieron, es un gran plus de motivación. Saben lo que es derrochar físicamente todas las temporadas y manejan bien estas situaciones. Ojalá lleguen justos pero tienen la capacidad de sacar un once que no jugó el miércoles y competir ante cualquiera". comente el internacional grancanario.

El trio del café

Yeremy hace referencia a la buena relación que mantiene con Baena y con Ayoze, y como dicha química se nota sobre el terreno de juego: "Jugar con gente tan buena es muy fácil. Ayoze está a un nivel espectacular y con Baena…¡qué te voy a contar de cómo está el niño! Es muy fácil combinar con ellos y ojalá podamos seguir celebrando muchos goles con los cafecitos porque es muy bonito. Fuera del campo también nos llevamos muy bien. Con Baena llevo toda la vida en el Villarreal y con Ayoze, pues somos canarios y con la mirada nos entendemos. La complicidad de los tres es muy buena tanto fuera como dentro. El día a día lo pasamos muy bien y eso se nota"

El canario espera volver a vivir las "noches mágicas que disfrutamos en Champions": "Jugar Champions con el Villarreal es un sueño. Estoy aquí desde pequeñito y siento estos colores al máximo. Jugar con el club que amas las máximas competiciones posibles y las más importantes es lo mejor. Echamos de menos vivir de nuevo aquellas noches mágicas que vivimos contra la Juve, el Liverpool y contra el Bayern. Lo que quiero es seguir sumando. Desde la lesión tengo más claro que tengo que seguir mejorando. Estuve en un Mundial pero no jugué, ahora quiero ir y jugar aunque sea un partido. Quiero vivir experiencias bonitas en la vida porque la vida es eso, y al final es lo que te llevas"

Escucha la entrevista completa pulsando play sobre la fotografía principal