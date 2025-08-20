Yeremy acepta la responsabilidad

Yeremy Pino es uno de los “veteranos” del Villarreal. Y es que, con tan sólo 22 años, acumula una experiencia de la que muy pocos jugadores pueden presumir. Partidos de Champions, dos finales europeas y 170 partidos oficiales pese a haber sufrido una grave lesión de rodilla que le apartó durante casi un año de las canchas. Este año, con la marcha de Baena, tiene que dar un paso al frente para llevar la batuta del juego ofensivo de su equipo y está dispuesto a asumir dicha responsabilidad
- Importante victoria para comenzar la temporada: “Estamos contentos por haber puntuado en casa el primer partido. Nos da confianza para los partidos que quedan antes del parón y para seguir ganando
- Más protagonismo ofensivo: “La responsabilidad es bonita. Los últimos siete partidos del año pasado jugué por la izquierda. Ahora tengo la oportunidad de jugar ahí. Me siento cómodo y con mucho potencial. Espero poder sacarlo todo y ayudar al equipo.
- Más cómodo jugando por la izquierda: “Cada entrenador tiene su estrategia. Yo me adapto a lo que requiere el entrenador. Al final, mi mejor versión ofensiva será a medida que me encuentre más cómodo, aparezca más por dentro y en área. He hecho trabajo sucio en los últimos, más defensivo por la derecha. Con Setién pude hacerlo porque estaba más libre. Pero ahora tengo la oportunidad de demostrar mi mejor versión y de brillar en la izquierda. El objetivo no solo es hacer buenos números. Hay que crear más ocasiones. Tengo que guardar energías para atacar. Tengo todavía el chip de ayudar mucho al lateral y tengo que centrarme un poco más en atacar. Lo haré poco a poco. Tengo que aportar más en ataque”
- Uno de los capitanes a sus 22 años: “Es un orgullo ser capitán. Siempre me he sentido importante. Me han arropado desde el primer momento que llegué al primer equipo. Yo intento hacer lo mismo. Es verdad que es año de Mundial, pero lo importante es hacer las cosas bien, a nivel individual y colectivo. Son tres competiciones. Hay que centrarse eso.
- Competencia con Alberto Moleiro: “Es muy bueno. Lo importante es ayudarnos, que el equipo sume y sea mejor cada día. La competencia es sana y le va a venir bien al equipo. Los dos intentaremos darlo todo por equipo”
- Sumar dos victorias les haría comenzar arriba: “Es importante ganar estos dos primeros partidos. A ver si nos da confianza para el tercero, antes del parón. Vamos a ir con todo lo que tenemos para ganar los tres puntos y empezar bien la temporada”.
- Comparación con Baena: “Alex es un jugador con un pie increíble. Yo soy más de movimiento y espacio. Baena es de los mejores jugadores del mundo. Es un creador fantástico. Pero puedo hacer algunas cosas mejores incluso. Somos perfiles distintos”
- Nueva Champions: “Lo afrontamos con motivación. Creo que será una temporada muy buena. Vamos a luchar por todos. Vamos a aprender a competir cada tres días. Y a partir de ahí centrarnos en ganar partidos. Seguro que hacemos una buena temporada. Me gustaría poder jugar contra el Liverpool. Me perdí el partido de semifinales. Pero lo que ilusiona es jugar aquí en casa contra grandes equipos. Es una gran experiencia y la tenemos que disfrutar”.
