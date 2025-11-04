Vuelta a los inicios de Marcelino y Gerard

El Villarreal regresa a Chipre para jugar ante un equipo local más de una década después. En dicho intervalo lo hizo para medirse en Larnaca al “exiliado” israelí, Maccabi Haifa, al que venció por 1-2 hace dos temporadas , aunque esa es otra historia.

Y, pese al mucho tiempo transcurrido (casi 11 años) el escenario no será extraño para dos integrantes del plantel amarillo como son Marcelino García Toral y Gerard Moreno.

El técnico y el ariete son los únicos “supervivientes” de aquel plantel que jugó el primer partido del equipo vila-realense en tierras chipriotas. Y aquella noche lograron la primera de sus muchas victorias europeas como visitantes. Hay que remontarse al mes de diciembre del 2014 para encontrar dicho precedente. Entonces, con Marcelino en el banquillo, se impuso al conjunto local del Apollon por cero tantos a dos.

Como anécdota el partido se disputó en Nicosia y no en Limasol, ciudad del rival de turno en aquella ocasión de los amarillos y donde sí se jugará el de este miércoles ante el Pafos. Los tantos azulejeros fueron obra del argentino Luciano Vietto y del propio Gerard Moreno.

Los groguets aquella tarde formaron con Asenjo, Mario Gaspar, Dorado, Gabriel Paulista, Jaume Costa; Pina, Bruno Soriano, Rukavina, Moi Gómez, Gerard Moreno y Vietto. En casa los amarillos ya habían vencido por un cómodo 4-0, también con doblete de Gerard Moreno.

Aquellos partidos fueron especiales para ambos ya que la temporada 14/15 supuso la de sus respectivos debuts en una fase de grupos europea. El técnico asturiano no llegó a hacerlo con el Sevilla, donde quedó apeado en la eliminatoria clasificatoria ante el Hannover.

Precisamente ante el Apollon en El Madrigal logró su primera victoria en la competición tras empatar en cancha del Borussia en la primera jornada.

Posteriormente en Chipre, celebró la primera victoria europea a domicilio de su carrera en competición oficial como tal y sin contar las fases previas.

El estreno goleador de Gerard

No menos especial fue para Gerard Moreno, quien aquella campaña formaba por primera vez como jugador del primer plantel. Ante los chipriotas en Vila-real anotó un doblete en lo que era su estreno goleador europeo. En Chipre, semanas después, volvería a dejar su sello. Los primeros de los 20 goles que acumula en partidos continentales una década después y donde ya ha visto puerta en todas las competiciones posibles.

Incluso en dos finales como fueron la de La Europa League ante el Manchester United o en la de la Supercopa de Europa ante el Chelsea.

Si hace 11 temporadas comenzaron a escribir su historia europea con el Villarreal, tanto el delantero como el técnico regresan a Chipre convertido en auténticos referentes históricos del equipo amarillo.

Y ahora buscan una victoria que acerque al club de La Plana al objetivo de superar la fase de grupos de la Liga de Campeones tras sumar tan sólo un punto en tres jornadas.