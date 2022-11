Voulgaris quiere un Castellón de Primera en "seis o siete años"

Pese a que la entrevista fue concedida al podcast especializado en la NBA, The Bill Simmons Podcast', el nuevo mandatario castellonense habló de su desembarco en el club de La Plana: " He comprado un equipo de fútbol español a finales de este verano de la tercera categoría La idea inicial era la de adquirir un equipo de Segunda pero no fue posible. Ahora hay que trabajar para entender cómo funciona el fútbol español y el fútbol en general. En España existen los ascensos y descensos. No estás en Tercera de por vida. Puedes subir y bajar. Actualmente, estamos en la tercera categoría , pero el objetivo es tratar de llegar a la primera división con el Madrid y el Barcelona en seis o siete años. Esa es nuestra meta, para poder jugar contra el Barcelona, o​​ el Real Madrid. Ese sería el objetivo, sería genial conseguirlo. No puedo garantizar que lo consiga, pero creo que es un objetivo realista".

El canadiense aseguró que apuesta por la implantación de las nuevas tecnologías , como el Big data, a la hora de apostar por los fichajes: "A la hora de firmar jugadores, todas nuestras decisiones, se han basado en los datos. Yo creo firmemente en eso. Mucha gente piensa que eso no funciona, pero yo obviamente creo que sí. Eso no quiere decir que descartemos el componente humano del deporte a la hora de fichar, porque no lo hacemos, pero sí creo que hay una manera de evaluar a los jugadores desde un punto de vista puramente estadístico en el fútbol"

Voulgaris destacó el trabajo a contrarreloj que tuvieron que realizar este verano a la hora de confeccionar el equipo: "Cuando compré el equipo en julio tuvimos que cancelar algunos de los partidos de pretemporada porque ni siquiera teníamos suficientes jugadores. Cerramos el 70% de la plantilla en 30 días. Pagamos por jugadores para rescindir sus contratos, fichamos nuevos futbolistas, algunos de otros equipos de nuestra categoría que consideramos de alto valor y pudimos comprarlos".