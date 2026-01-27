El Villarreal ultima el fichaje del norteamericano Freeman

La grave lesión de Juan Foyth ha obligado al Villarreal a replantearse su posición inicial en cuanto al mercado invernal. Tanto es así que los amarillos están cerca de cerrar la incorporación del lateral norteamericano Alex Freeman, uno de los jugadores más prometedores del futbol USA.

A sus 21 años el futbolista de Orlando City es ya internacional absoluto con sus selección y recientemente ha sido nombrado mejor jugador joven del año en la MLS. Su capacidad física y su proyección ofensiva llegando desde el lateral diestro le han convertido en uno de los jugadores más apetecibles de un mercado que el Villarreal ya ha explorado esta misma temporada, como demuestra el fichaje de Tani Oluwaseyi.

El Villarreal ya tanteó su llegada este pasado verano y llegó a un acuerdo con el jugador, aunque su club fue reticente a su venta en ese momento. Con final de contrato en diciembre del 2026, y ante la voluntad del futbolista, los clubes habrían llegado ahora a un acuerdo que según la prensa norteamericana rondaría los 4 millones de dólares más otros tres en objetivos.

La lesión de Foyth habría acelerado, por tanto, una operación que el Villarreal tenia entre ceja y ceja para el futuro. Con la presencia de un nuevo lateral, lo amarillos podrían utilizar con asiduidad a Mouriño o Pau Navarro como centrales, cubriendo así un posición que quedas “coja” con la marcha de Foyth

El sevillista Alfon llega hoy a Vila-real

Alfon llegará cedido al Villarreal | Sevilla CF

De la misma forma el club de La Plana espera cerrar en las próximas horas de forma oficial la llegada del futbolista del Sevilla, Alfon González, que llegará cedido por el Sevilla.

Alfon llega al conjunto amarillo como complemento en la banda izquierda a Alberto Moleiro, un deseo de Marcelino desde la marcha de Manor Solomon. El club castellonense tendrá una opción de compra de siete millones de euros