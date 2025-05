El Villarreal tiene dos balas en la recamara

Con los objetivos ligueros ya certificados, el Villarreal ya trabaja con vistas a la próxima temporada como aseguró a Onda Cero su consejero delegado, Fernando Roig Negueroles. Y dentro de las posibilidades con las que cuenta el conjunto castellonense para reforzar su plantel, están los nombres de Iván Martín y Andrei Ratiu. Jugadores surgidos de la cantera amarilla ambos y sobre los que poseen opciones de compra.

Uno de ellos es el del lateral del Rayo Andrei Ratiu. Al internacional rumano, tras firmar una gran temporada, no le van a faltar opciones este verano. Y una de ellas podría estar en La Cerámica. Y ya no tan sólo porque el club amarillo posea el 50% de los derechos económicos del jugador en caso de una venta, si no porque además, posee una opción de recompra valorada en unos 7 millones de euros.

El contrato es, por tanto, un "win win " de manual para los amarillos. O bien pueden hacerse con uno de los mejores laterales ofensivos de la liga a un precio asumible, o en caso de una venta ingresarán una buena cantidad por él. El jugador tiene una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. Desde Vallecas insisten en que no lo venderá por menos del precio marcado en su contrato. Incluso en caso de interés de otros equipos, puede ser el Villarreal el que ejecute la cláususla para cobrar la plusvalía de ser él quien lo venda

Fecha de caducidad para al opción Ivan Martín

Ivan Martín con el VIllarreal B | Villarreal CF

La otra opción apunta a otro viejo conocido del club como es Iván Martín. En este caso cuenta con la opción de recuperar al futbolista del Girona a cambio de seis millones de euros. Eso sí, la decisión no se puede eternizar ya que la cláusula vence el próximo 30 de junio.

Pese a que el futbolista renovó el pasado mes de noviembre en Girona, eso no varía las cláusulas que en su momento el Villarreal firmó con la entidad catalana. De esta forma mantiene la posibilidad de recuperar al futbolista o en su defecto y en caso de una futura venta a un tercer club, ingresar un 30% de la cifra que obtenga el Girona. Martín, que en las últimas temporadas ha crecido como futbolista a las órdenes de Michel, ha ganado también experiencia europea con su participación este curso en la Liga de Campeones.