El Villarreal suma por primera vez diez triunfos en las 14 primeras jornadas de Liga

El Villarreal logró tras la victoria en San Sebastián, otro registro histórico en este arranque de liga, ya que sumó por primera vez diez triunfos tras la disputa de las catorce primeras jornadas del campeonato

El mejor registro databa de las temporadas 07-08 y 10-11, en las que se sumaron nueve victorias en los primeros catorce partidos, un logro superado tras el partido ganado en el tiempo de prolongación ante la Real Sociedad.

El Villarreal suma a día de hoy seis victorias de local, tras ganar a Oviedo, Girona, Athletic Club, Mallorca, Osasuna y Rayo Vallecano; mientras que a domicilio ha logrado cuatro victorias ante el Sevilla, RCD Espanyol, Valencia y Real Sociedad.

Con estas diez victorias, dos empates y solo dos derrotas en estos catorce partidos, el equipo también logra su mejor arranque de puntos. Los 32 puntos sumados, mejoran los 30 puntos de la temporada 10-11 y los 28 puntos de la temporada 07-08.