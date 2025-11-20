El Villarreal solo piensa en el Mallorca

El Villarreal ha puesto todo el foco en el partido de este sábado frente al Mallorca, aparcando de este modo la "final" ante el Borussia Dortmund que los amarillos necesitan ganar para seguir con vida en la Champions.

Así, Alberto Moleiro ha abogado por "no despistarse" y estar "muy focalizados el sábado contra el Mallorca. Primero, sacarlo adelante y luego ya pensar en el del martes".

Moleiro ve "bien y muy mentalizado" al equipo para el partido del sábado. "Del sábado hacia adelante, no se habla dentro del vestuario. Sabemos de la importancia de lo que viene, pero tenemos la mente puesta en el sábado, que sabemos que es el inicio", dijo el centrocampista canario.

"El Mallorca es un rival complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que intentar contrarrestarlos con nuestro fútbol y con nuestra capacidad en los contraataques. Repito: mente puesta solo en Mallorca. Ni se habla del partido del martes, simplemente estamos preparando el partido del sábado. Y el partido del martes, se empezará a preparar después del partido del sábado", reiteró.

Si ganan será el mejor arranque liguero del Villarreal en Primera. "Al final somos un bloque muy unido. Tenemos claro cuáles son nuestras cualidades y sabemos aprovecharlo. En casa lo estamos haciendo muy bien, porque la afición también nos ayuda. Tenemos ganas de sumar el sábado", concluyó.