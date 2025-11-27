El Villarreal sigue dependiendo de sí mismo en la Champions

La derrota por 4-0 ante el Borussia Dortmund ha complicado la clasificación del Villarreal para las rondas eliminatorias de la Champions, pero no ha puesto fin a su objetivo.

De hecho, el equipo amarillo sigue dependiendo de sí mismo después de los resultados registrados en el resto de partidos. Estos marcadores han abaratado la clasificación respecto al año pasado y sitúan la meta en 10 puntos -la pasada temporada fueron 11-, objetivo que ya han logrado 10 equipos.

Así, ya tienen asegurado acabar entre los 24 mejores los siguientes conjuntos: Arsenal, PSG, Bayern, Inter, Real Madrid, Borussia, Chelsea, Sporting, Manchester City y Atalanta.

El Villarreal puede unirse a estos clubes sin esperar ayudas de terceros pese a ocupar ahora mismo la penúltima posición con solo un punto. Para ello debe ganar los tres partidos que le quedan. Sus siguientes rivales son el Copenhague y el Ajax en casa y el Bayer Leverkusen a domicilio.