VILLARREAL CF

El Villarreal sigue dependiendo de sí mismo en la Champions

El equipo amarillo logrará la clasificación si gana los tres partidos que le restan en la fase de grupos

ondacero.es

Vila-real |

El Villarreal sigue dependiendo de sí mismo en la Champions
El Villarreal sigue dependiendo de sí mismo en la Champions | Agencia EFE

La derrota por 4-0 ante el Borussia Dortmund ha complicado la clasificación del Villarreal para las rondas eliminatorias de la Champions, pero no ha puesto fin a su objetivo.

De hecho, el equipo amarillo sigue dependiendo de sí mismo después de los resultados registrados en el resto de partidos. Estos marcadores han abaratado la clasificación respecto al año pasado y sitúan la meta en 10 puntos -la pasada temporada fueron 11-, objetivo que ya han logrado 10 equipos.

Así, ya tienen asegurado acabar entre los 24 mejores los siguientes conjuntos: Arsenal, PSG, Bayern, Inter, Real Madrid, Borussia, Chelsea, Sporting, Manchester City y Atalanta.

El Villarreal puede unirse a estos clubes sin esperar ayudas de terceros pese a ocupar ahora mismo la penúltima posición con solo un punto. Para ello debe ganar los tres partidos que le quedan. Sus siguientes rivales son el Copenhague y el Ajax en casa y el Bayer Leverkusen a domicilio.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer