El Villarreal renueva a Ilias y lo cede al Rayo Vallecano

El Villarreal ha anunciado la renovación del futbolista marroquí Ilias Akhomach, que además, jugará como cedido en el Rayo Vallecano lo que resta de esta temporada.
El club amarillo ha renovado al futbolista marroquí por una temporada más, por lo que su contrato finalizará el próximo 30 de junio de 2028.
Tras la renovación, se ha acordado su cesión al Rayo Vallecano, club en el que jugará lo que resta de temporada.
La intención del futbolista, que ha regresado esta semana de la Copa de África, era la de buscar minutos de cara a esta recta final de temporada tras no haber tenido muchas opciones en la primera parte.
Akhomach, regresaba esta temporada tras una larga lesión de rodilla que le impidió jugar durante más de siete meses. Por ello, el futbolista necesitaba minutos de cara al Mundial y poder buscar una buena recuperación.
El jugador finalizaba contrato la próxima temporada, por lo que el Villarreal necesitaba ampliar dicho contrato de cara a poder tramitar una cesión.