El Villarreal rendirá homenaje a Rodri

En Vila-real no se olvidan de Rodrigo Hernández “Rodri”. El último Balón de Oro español pasó por las filas del equipo amarillo donde formó partede su cantera durante tres temporadas antes de dar el salto al primer equipo. Además el madrileño dejó una profunda huella como persona, por lo que en el club de La Plana se celebran los éxitos del madrileño como si fueran propios.

De esta forma, y pese a que el jugador estará fuera de la convocatoria del City por lesión, el Villarreal CF le rendirá un emotivo homenaje en la previa. El centrocampista recibirá la insignia de oro del Villarreal CF de manos del presidente del club, Fernando Roig, antes del partido. El club de La Plana ha anunciado que el acto tendrá lugar diez minutos antes del inicio del encuentro para que su afición tenga la oportunidad de brindar una “sonora y merecida ovación” a una de sus leyendas.

Tendrá un lugar en el “Passeig Groc”

De la misma forma el club castellonense quiere inmortalizar el paso de Rodri por la entidad. Y para ello ha anunciado que el jugador pasará a formar parte del Passeig Groc del Estadio de la Cerámica, el singular paseo de la fama del club amarillo.

Una imagen del jugador quedará impresa en la fachada de tribuna junto al acceso principal del estadio, lugar de privilegio que el club dedica a las leyendas. La imagen del madrileño lucirá junto a Santi Cazorla y Bruno Soriano, futbolistas históricos del club.