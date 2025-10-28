El Villarreal regresa a su competición maldita

El Villarreal llega de nuevo a La Copa, competición en la que cada temporada, con contadas excepciones, los amarillos acumulan decepciones. Y es que muy lejos quedan las únicas gestas en una competición propicia para ello. Los más veteranos de entre los hinchas del equipo recordarán como en el año 71 el Barcelona de Reina, Asensi o Rexach cayó en el Madrigal. O cuando un Villarreal de Tercera eliminó al Valencia a mediados de los 80 y como, aquella temporada, la gran Real Sociedad de Arconada ganó con polémica en el estadio amarillo gracias a un dudoso gol de López Ufarte. Eran tiempos donde el sólo hecho de pensar en jugar algún día en Primera era una quimera.

Pero mucho ha llovido desde entonces, y los posteriores éxitos del equipo amarillo en otras competiciones han eclipsado aquellas fechas. La realidad es que los de La Plana no van camino de pasar a la historia por su desempeño copero, más bien todo lo contrario. En las últimas temporadas los azulejeros han acumulado sonados batacazos ante equipos de inferior categoría en una competición que más bien parece que “sobra” cada temporada en la entidad castellonense.

Si esa ha sido la constante desde que el Villarreal es equipo de la máxima categoría, en las últimas temporadas se ha acrecentado hasta el punto que de sus seis últimas participaciones en cuatro de ellas ha caído ante equipos de inferior categoría, algunas de ellas ante rivales que ni tan siquiera pertenecían al fútbol profesional.

Sin ir mucho más allá en el tiempo, en la temporada 19/20 y con Javier Calleja en el banquillo, los de La Plana cayeron a manos de un Segunda como el Mirandés. De la misma forma en la temporada 21/22 fue otro equipo de la categoría de Plata como el Sporting el que apeó al equipo entrenado por Unai Emery. Una situación agravada en las dos últimas temporadas y ya con Marcelino en la banca donde, primero el Unionistas de Primera RFEF y el Pontevedra de Segunda RFEF, la pasada campaña, apearon a los amarillos en tercera y segunda ronda consecutivamente.

En esta ocasión los vila-realenses viajan a la cancha del Ciudad de Lucena con la obligación de no firmar un batacazo que sería histórico ante un equipo amateur.