El Villarreal redobla esfuerzos con el proyecto Endavant

El Villarreal CF celebró la Gala Endavant de la temporada 25/26, ceremonia que cada año anuncia la colaboración del club, junto a su fundación, con diversas entidades deportivas, sociales y culturales de la provincia de Castellón. En esta ocasión el Paranimf de la Universitat Jaume I congregó a más de medio millar de personas vinculadas con el proyecto

En un acto conducido por la periodista Mónica Benavent y el humorista castellonense, Carlos Latre, el club explicó que el objetivo del Endavant es el impulso de la provincia de Castellón a través de múltiples áreas de actuación: Endavant Esports (apoyo al deporte), Endavant Solidaritat (acción social), Endavant Província (promoción turística y tradiciones de la región), Endavant Formació (impulso a la educación e investigación), Endavant Club Groguet (actividades con los más jóvenes), Endavant Cultura (apoyo a la cultura), Endavant Sostenibilitat (desarrollo sostenible) y Endavant Igualtat (apadrinamiento y convivencias con asociaciones especiales).

Este año, como respuesta a la DANA y sus devastadoras consecuencias, el Villarreal CF ha multiplicado por cinco el presupuesto destinado a causas solidarias, incidiendo de forma especial en la reconstrucción de las instalaciones deportivas en las zonas devastadas por la catástrofe meteorológica que arrasó el sur de Valencia.

El club amarillo ha destinado esta temporada un total de 3,5 millones de euros al programa Endavant, impactando de forma directa a más de 50.000 personas. Un total de 90 asociaciones, dos universidades, un instituto, 200 actividades para niños de toda la provincia, 29 clubes, 22 deportistas individuales y 8 competiciones deportivas, que engloban a alrededor de 14.000 deportistas, se benefician de este ambicioso programa impulsado por el Villarreal CF.

A la Gala Endavant, además de autoridades, asistieron el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, el consejo de administración del club, así como el técnico del primer equipo, Marcelino García Toral, y los capitanes del primer equipo Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Dani Parejo.

Hubo reconocimientos para el Peñíscola FS, por la consecución de la Copa de España y para el EDI del Villarreal CF, que ganó el campeonato de LALIGA Genuine, la competición inclusiva más importante de nuestro país.

Como el año pasado, el Villarreal CF aprovechó la Gala Endavant para hacer entrega, junto a la peña Celtic Submarí, del cheque solidario con la recaudación de la Fiesta de la Afición y la Cursa Solidària Celtic Submarí en beneficio de ASPANION (Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunitat Valenciana).