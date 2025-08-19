El Villarreal recibe al Girona con una delantera cogida con pinzas

Tras la balsámica victoria ante el Oviedo con la que el Villarreal arrancó la temporada, el conjunto amarillo comienza a preparar en la tarde de este martes la visita del Girona esta próxima jornada. Y los de Marcelino lo hacen con problemas en la delantera y con los futbolistas justos en la parcela ofensiva para medirse al cuadro catalán.

La realidad es que la lesión de Gerard Moreno, quien apunta a estar varias semanas lejos de los terrenos de juego, ha sido un duro palo para los amarillos en este inicio de campaña. Y es que los problemas físicos del catalán coinciden con la baja de Ayoze Pérez, quien se ha perdido casi toda la pretemporada por otra lesión muscular. Precisamente la recuperación del canario centrará la atención de la semana en el Villarreal.

Sin el internacional tinerfeño y mientras no lleguen los dos refuerzos que el Villarreal busca en el mercado para completar su ataque, el joven Etta Eyong apunta a repetir titularidad, mientras que Nicolás Pépé se postula como la principal opción para acompañarle. Una situación que dejaría a Marcelino sin más alternativas en cuanto a arietes se refiere y obligaría a apostar por futbolistas como Pau Cabanes o Moleiro en la media punta