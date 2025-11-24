El Villarreal quiere firmar su primera gran noche europea de la temporada

La inesperada derrota en Chipre ante el Pafos todavía sigue doliendo en Vila-real. Aquella noche los amarillos se dejaron muchas de sus opciones europeas de superar la fase de grupos y quedan con muy poco margen de error. Es por ello que ahora necesitan una machada como sería de ganar en la siempre complicada cancha del Borussia de Dortmund. Pese a la complicado de la tarea, en el seno de la plantilla castellonense existe el convencimiento de que son perfectamente capaces de regresar con los tres puntos de Alemania

La buena racha en liga, donde han logrado 12 puntos de forma consecutiva, ha envalentonado a un equipo quiere vivir su primera gran noche europea de esta temporada. Una de esas que a las que los azulejeros se habían acostumbrado en anteriores participaciones en Liga de Campeones y que en la presente campaña se les está resistiendo.

El capitán, Gerard Moreno, protagonista de muchas de las gestas firmadas por los castelloneses en competición continental, no duda de las opciones de su equipo: “Tenemos un objetivo ambicioso. Nos quedan cuatro partidos de Champions y el primero es este martes en un campo bonito y difícil. Aceptamos ese reto. Queremos seguir escalando posiciones y estar en la siguiente fase. Nuestra mentalidad debe ser la de ir a ganar cada partido”

Otro de los “veteranos” en competición europea, Alfonso Pedraza, apuesta también por su equipo pese a ser conocedor de la dificultad del reto: “Sabemos lo que nos jugamos el martes y que será complicado. Pero no queda otra que ir a dar el 100% y tratar de sacar el partido. Confiamos en nuestras posibilidades”, afirma a Marca.

De la misma forma Santi Comesaña cree en la ambición a la hora de plantear un partido que deben salir a ganar: “Tenemos nuestra pequeña gran final allí. No tenemos miedo a nadie. Sabemos y tenemos equipo para ir y ganar el partido. Sin ninguna duda. Y tenemos que ir a eso. Luego el fútbol puede pasar muchas cosas, pero tenemos que ir a ganar y sabemos que podemos ganar. Hemos ganado en campos más complicados, aunque sea un campo súper difícil en la Champions”