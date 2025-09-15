El Villarreal se queda sin ver puerta cinco meses después

El Villarreal encajó este fin de semana la primera derrota de la temporada. Tras un inicio de temporada fulgurante, los de Marcelino han experimentado un frenazo tras sumar tan sólo un punto en los dos últimos partidos. En el Metropolitano, además, se quedaron sin anotar. Algo que no sucedía en un partido oficial desde el pasado 23 de abril , cuando los castellonenses cayeron por tres goles a cero en Balaídos ante el Celta.

Pese a que el Villarreal estrenaba su arsenal ofensivo para esta temporada con el debut de Mikautadze y el regreso de Ayoze, lo cierto es que lo amarillos se mostraron desacertados en las ocasiones (pocas per claras) de las que dispusieron. De esta forma, 10 partidos después, el cuadro azulejero no fue capaz de mover el marcador. Anteriormente y en cuanto a esta temporada se refiere, los de Marcelino habían anotado un tanto ante el Celta, cinco ante el Celta (5-0) y dos ante el Oviedo(2-0). Una dinámica goleadora que arrastraba desde finales de la pasada temporada al anotar hasta 16 goles en los seis últimos partidos de liga

La plantilla castellonense lamentó la primera derrota y las ocasiones marradas como dejó claro ante los micrófonos de Movistar su capitán, Dani Parejo: “El gol tan temprano nos ha hecho daño, pero nos hemos repuesto. En la primera parte hemos tenido ocasiones muy claras pero no hemos sabido materializarlas. En la segunda también hemos encajado pronto y ya ha pasado poco. Ellos han marcado las dos que han tenido”