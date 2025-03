El Villarreal se queda sin colchón para la Champions

El Villarreal ha visto en poco más de tres semanas como ha pasado de tener la Champions al alcance de su mano a que esta opción comience a complicarse. Los amarillos, que ya hace más de un mes que no ganan en liga, han perdido este fin de semana la ventaja que tenían respecto a su principal perseguidor, como es el Betis Todo ello, eso sí, con el comodín que representa tener un partido pendiente como es el que deberán disputar ante el Español el próximo 27 de abril.

Cabe recordar que tras la finalización de la jornada 25 en la que los castellonenses se impusieron al Rayo en Vallecas, la ventaja sobre el cuadro bético era de nueve puntos. Habida cuenta que todo hace indicar que la quinta plaza liguera dará acceso a la Liga de Campeones, esa posibilidad era en aquel momento una realidad más que palpable para un equipo que se las prometía felices.

Tras la victoria en Vallecas los vila-realenses vieron frenada su racha al no poder disputar el partido de la jornada 26 ante el Español a causa de la alerta meteorológica. Y desde entonces se ha bajado la persiana para los azulejeros. Posteriormente caerían en Vitoria ante el Alavés (1-0) y, en esta pasada jornada, repitieron derrota ante el Real Madrid para no sumar puntos en las tres últimas semanas.

Una racha negativa que ha coincidido con la mejor del Betis para acecharles en la tabla. El cuadro sevillano, con la lograda este fin de semana en Leganés, encadena su sexta victoria consecutiva en liga y se presenta como gran aspirante a dicha quinta plaza por el momento de forma en el que llegan