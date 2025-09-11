El Villarreal presenta a sus cuatro últimos fichajes

Los cuatro futbolistas que cerraron el mercado de fichajes del Villarreal ha sido presentados como amarillos. Se trata de Georges Mikautadze, Manor Solomon, Arnau Tenas y Tani Oluwaseyi, que han posado con su nueva camiseta en las instalaciones del club.

Todos ellos estarán a disposición de Marcelino de cara al partido de este sábado, frente al Atlético de Madrid. El israelí Solomon realizó su primer entrenamiento como amarillo en la sesión vespertina programada el miércoles y que sirvió para ver de vuelta a la totalidad de futbolistas que acudieron con sus selecciones en la ventana de compromisos internacionales. Hasta 11 futbolistas viajaron con sus países para jugar partidos de clasificación para el Mundial.

El choque frente a los colchoneros supone el arranque de una secuencia de cinco partidos del Villarreal en septiembre y que incluye los que le medirán a Tottenham, Osasuna, Sevilla y Athletic.