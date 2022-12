El Villarreal prepara su centenario

El acto, que tuvo lugar en un abarrotado auditorio local , estuvo presidido por el presidente del club, Fernando Roig. El mandatario valenciano encabezó la ceremonia con un parlamento en el que se dirigió a los aficionado y en el que también participaron el alcalde de Vila-real, José Benlloch, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí y el autor del himno del centenario del club, el afamado compositor Nacho Cano. En la gala, de la misma forma, estuvieron presentes ex presidentes, ex entrenadores y ex jugadores del club,así como miembros del cuerpo técnico y representantes de la primera plantilla, filial y femenino.

Roig, tuvo palabras de recuerdo para todos aquellos que han “hecho grande al club”: “Es un momento emocionante para mí. Quiero agradecer a todos los que han colaborado a hacer este Villarreal. A los anteriores presidentes, jugadores y técnicos. Y a los de ahora les digo que piensen en la responsabilidad que tienen. Y hoy en especial quiero acordarme de Juan García, aficionado que falleció ayer, y en especial de Jose Manuel Llaneza. En su nombre nos acordamos de todos”.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación en sociedad del nuevo himno que el club ha preparado para la ocasión y que fue interpretado en directo por su compositor, Nacho Cano. El músico hizo los honores con una versión en un piano de cola y con su coro sobre el escenario que arrancó los mayores aplausos de la tarde De la misma forma se dio a conocer la equipación conmemorativa con el espectáculo del famoso freestyler ‘JaviFreeStyle’

Los actos arrancan el 31 ante el Valencia

Roig en le cato de presentación del centenario | Villarreal CF

El Villarreal aprovechará el marco del derbi regional ante el Valencia en el día de Nochevieja para dar el pistoletazo de salida a su centenario. Será el día del reencuentro con el Estadio tras las reformas. 100 jugadores de la Cantera Grogueta formarán parte de la fiesta luciendo banderas alrededor del terreno de juego. El himno del centenario inaugurará la megafonía y el videomarcador .

Además, en la previa, se emitirán para estrenar los videomarcadores y la megafonía distintos reportajes históricos del club, antes de una cuenta atrás y pasillo de fuego frío para la salida de los equipos al campo.

10 de marzo, la gran fiesta

Coincidiendo con el cumpleaños del club, ese día habrá una gran fiesta en La Cerámica con un espectáculo teatral del grupo “Xarxa Teatre” que representará los 100 años de la entidad. El acto se cerrará con una interpretación en vivo y en directo del himno oficial del centenario del Villarreal CF. Junto a Nacho Cano estarán cientos de grupos de prestigiosos músicos de la provincia de Castellón.

Camiseta del centenario | Villarreal CF

Sábado 25 de marzo (18.00h): partido de leyendas del Villarreal CF vs la Selección Española

El Villarreal CF organizará un partido de leyendas entre futbolistas históricos del Submarino Amarillo y la Selección Española, que se disputará el sábado 25 de marzo, a las 18.00 horas, en el Estadio de la Cerámica. Ese día se homenajeará a los futbolistas históricos de la entidad.

De la misma forma el 24 de junio será la jornada de homenaje a la afición y se celebrará una carrera solidaria

El auditorio se llenó para el acto | Villarreal CF

A falta de concretar fechas que el club anunciará durante las próximas semanas, el club publicará un libro y un documental conmemorativo durante el próximo 2023. De la misma forma y de forma oficial, habrá un acto para que la Ciudad Deportiva pase a denominarse José Manuel Llaneza en memoria del histórico dirigente. De la misma forma habrá un acto institucional para conmemorar a todos los expresidentes de la historia del club así como una coproducción de índole cultural con el ayuntamiento del histórico guitarrista local, Francisco Tárrega .