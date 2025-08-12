El Villarreal pagará el viaje a todos los abonados que quieran ir al partido ante el Barcelona en Miami

En el día de la tradicional ofrenda a los patrones de la ciudad, Fernando Roig, presidente del Villarreal, ha comparecido hoy ante los medios para hablar de la actualidad del conjunto amarillo. El tema más candente sobre la mesa era el relacionado con el probable partido entre el Villarreal y el Barcelona que se jugará en Miami el próximo 20 de diciembre y para el que Roig ha anunciado medidas extraordinarias con el fin de compensar a sus abonados.

Con ese fin yante la posibilidad de perderse uno de los partidos más atractivos de la temporada, el presidente amarillo ha sido rotundo con una medida espectacular: "Todo aficionado que quiera ir a Miami a ver el partido lo hará gratis, viaje y entrada y sin límite de peticiones". El Villarreal correrá con los gastos de llevar a su hinchada sin límite de aficionados para que no se pierdan uno de los partidos del año. Si hay aficionados que por diferentes motivos no puede ir al partido, el club les devolverá "el 20% de lo que han pagado por el pase de temporada"

Además, Fernando Roig aseguró que todo lo que se ingrese por este partido en Estados Unidos se reinvertirá en los aficionados del club. Roig explicó que se trata de una idea que LaLiga maneja desde 2019 y que se intentó con un Villarreal-Atlético pero que no se pudo sacar adelante. "Llegar a Estados Unidos es una gran oportunidad. Allí ha sido el Mundial de Clubes y el Mundial se celebrará el año que viene", recordó. "Hay que fomentar el fútbol español y es muy importante aprovechar esta oportunidad. Tenemos doce escuelas de fútbol en Estados Unidos. Queremos crear algunas más en este país. Hemos sido pioneros y queremos seguir siéndolo en la expansión internacional. Es una medida importante también para nuestros esponsors", aseguró.

Defiende el fichaje de Partey

De la misma forma el dirigente valenciano se refirió al otro tema candente en este inicio de temporada, como es el fichaje de Thomas Partey. Roig dolido por los pitos de una parte de la hinchada amarilla en el pasado partido ante el Aston Villa, se centró en la presunción de inocencia como argumento para la llegada del mediocampista ghanés: "El jugador se encuentra en un proceso judicial. Él defiende su inocencia y niega los hechos que se le imputan. El club defiende la presunción de inocencia y será la justicia inglesa la encargada de esclarecer los hechos. Respetamos la presunción de inocencia y lógicamente condenamos cualquier tipo de violencia dentro o fuera del fútbol. En estos momentos, Partey es tan inocente como el resto de los que estamos aquí. Hay que respetar un derecho fundamental como este", afirmó.