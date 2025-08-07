El Villarreal oficializa la llegada de Thomas Partey y defiende la presunción de inocencia

El Villarreal CF ha confirmado la incorporación de Thomas Partey a sus filas para la temporada entrante, con el futbolista ghanés realizando su primera sesión de entrenamiento a puerta cerrada este viernes.

Partey se une al conjunto castellonense como agente libre tras finalizar su contrato con el Arsenal, club en el que jugó durante los últimos cinco años. Anteriormente, el mediocampista también pasó por las filas del Atlético de Madrid, UD Almería y RCD Mallorca.

Un fichaje que genera controversia entre los aficionados

El fichaje de Partey ha generado polémica, en parte debido a su situación judicial. El jugador se encuentra en libertad condicional luego de comparecer este martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual, presentados por tres mujeres en relación con unos hechos ocurridos entre 2021 y 2022.

El ghanés tiene prohibido mantener contacto directo o indirecto con las denunciantes, y su caso será transferido a un tribunal de la Corona para el juicio que tendrá lugar el 2 de septiembre en Old Bailey, el tribunal penal central de Inglaterra y Gales.

Las acusaciones incluyen dos cargos de violación presentados por una mujer, tres cargos de violación por parte de otra víctima, y un caso de agresión sexual que, según el propio Partey, son completamente falsos. A pesar de sus declaraciones de inocencia, una parte de la afición del Villarreal ha mostrado su desacuerdo en redes sociales respecto a su fichaje, utilizando el hashtag #NoAThomasPartey para expresar su rechazo.

En su comunicado oficial, el Villarreal ha afirmado que "el jugador defiende con absoluta rotundidad su inocencia y niega todos los cargos en su contra. La entidad respeta como principio fundamental su presunción de inocencia y se encuentra a la espera de lo que dictamine la Justicia, que será la encargada de esclarecer los hechos que se le imputan. Teniendo en cuenta la legislación británica en materia de procedimientos en curso, el club no realizará más comentarios sobre este asunto".

El fichaje llega en medio de una fuerte división entre los seguidores del club. Mientras una parte muestra su rechazo a la incorporación de Partey, otra defiende la presunción de inocencia del jugador, tal como lo hace el club.