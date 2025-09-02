El potente mercado del Villarreal arroja un balance final de beneficios

Si una máxima en el Villarreal está marcada a fuego es la de no perder el equilibrio económico con la que cada temporada Fernando Roig da la bienvenida a la nueva campaña. Aquello de no estirar el brazo más que la manga que, por mucho que pasen los años, sigue siendo el abc de de una buena gestión económica. Principio que los amarillos han seguido a rajatabla pese a que esta temporada las cifras se han disparado y en la que el saldo ha sido positivo para las arcas del club.

En el día de ayer se cerró un mercado que pasa a la historia del club de La Plana como el más importante en cuanto a transacciones se refiere. Y es que le entidad que preside Fernando Roig manejó unas cifras sin precedentes que entre entradas y salidas movieron más de 200 millones de euros. Ventas y fichajes de récord como Baena y Mikautadze, han marcado un verano que, en los deportivo, sirve para confeccionar una de las plantillas más poderosas en la historia de la entidad

120 millones en fichajes

Mikautazde en el Villarreal CF | Villarreal CF

En lo que fue una última jornada frenética, el Villarreal cumplió con su cupo de inscripciones a las 23:58 h con el fichaje de Manor Solomon. El israelí cerraba una inversión en fichajes sin precedentes en la historia de la entidad y que ha estado especialmente condicionada por la llegada del georgiano Mikautadze como la operación más ambiciosa en la historia de la entidad tras pagar 30 millones de euros al Olympique de Lyon. También por los 24.5 millones invertidos en el defensa portugués Renato Veiga.

A la suma total se añaden otras operaciones importantes como el traspaso de Moleiro desde la UD Las palmas (16 millones), Santiago Mouriño procedente del Atlético (10), los 8,5 pagados por Buchanan al Inter y los 8 por Oluwaseyi al Minesotta de la MLS. En menor medida económica los amarillos han rematado el mercado de entradas con la llegada de Arnau Tenas (2.5 al PSG) y con el millón de euros pagados al Nápoles por Rafa Marín.

Libres de traspaso llegaron Thomas Partey tras rescindir con el Arsenal y, sobre la hora, el israelí Manor Solomon, cedido sin coste y a cambio del pago de la ficha por parte del Tottenham. La cifra final es de de 100,5 millones de euros. En el caso de Veiga existen variables (de muy difícil cumplimiento) que podrían incrementar la cifra en 5 millones más . Un par más están especificados en el traspaso de Moleiro.

De esta forma alcanza los 100.5 millones en gasto, lo que convierte este en el mercado récord del club en este capitulo superando los 82 que invirtió en jugadores en el verano del 2018. En aquella ocasión las apuestas por Gerard Moreno (20) y Toko Ekambi (18) dispararon la inversión amarilla.

Cerca de 120 en ventas

Baena, Pino y Barry junto a Fernando Roig | Villarreal CF

Si las compras han sido importantes para las arcas del "submarino", más lo han sido las ventas para acabar equilibrando la economía del club. La salida de futbolistas importantes como Baena, Yeremy Pino o Thierno Barry han dado aire suficiente como para acometer las operaciones del verano sin desestabilizar la salud financiera de la entidad

La marcha de Baena en dirección al Atlético se convirtió, a mitad de verano, en la venta más importante en la historia del club. El almeriense deja en 42 millones fijos en caja amén de ocho más en variables que desde le propio club consideran asequibles , y otras cinco más exigentes. Cantidades que llegan por un jugador de la casa que en su día llegó libre a la entidad .

Una operación similar pero menos cuantiosa es la de otro canterano como Yeremy Pino, quien se marchó en la última semana de mercado al Crystal Palace por 30 millones de euros. Los 32 + 6 de Thierno Barry al Everton sellaron la otra gran operación del verano. El pico final fueron los 3 de Etta Eyong (la mitad para el Cádiz) al Levante que se sumaron a los 2.5 del uruguayo Andrés Ferrari pagados por el Saint Truident Belga.

Además el Villarreal ha ingresado 3.5 millones fijos (más 1.5 que pueden llegar en variables) por la venta del 50% de los derechos que mantenía en propiedad de Andrei Ratiu al Rayo Vallecano, mientras que las salidas de varios canteranos han dejado cifras a considerar. Por el argentino Tiago Geralnik y Gerard Hernández han ingresado 2 millones de euros , mientras que la marcha de jugadores como Víctor Valverde, Sergio Vinatea o Javi Aznar, reportarán un millón más.

La cifra final supera los 115 millones en ingresos , y todo ellos sin tener en cuenta variables que de forma casi segura esta misma temporada, elevarán el montante a los 120 para cuadrar las cuentas castellonenses.