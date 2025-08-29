El Villarreal se mediará a cuatro campeones de Europa en su retorno a la Champions

Más allá de los rivales, en Vila-real la Champions se espera con la ilusión de quien sabe que es un premio que no se consigue todas las temporadas. Es por ello que la dureza de los rivales que le tocaron ayer en suerte en el sorteo que se celebró en Mónaco no ha desilusionado a nadie

Los de Marcelino se medirán a ilustres de Europa como Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus o Ajax, todos ellos campeones de la Champions. También tendrán en su camino al Tottenham, actual campeón de la Europa League, al Bayer Leverkusen, al Copenhague y al chipriota Pafos, con representación española en banquillo con Juan Carlos Carcedo: casi nada al aparato

Se trata de un grupo ante rivales muy desiguales y donde, lo más destacable, es que se puede considerar benévolo en cuanto a los equipos del bombo tres y cuatro, que es donde los amarillos se deben jugar sus opciones de clasificación. Hasta tres campeones de Europa visitarán La Cerámica para deleite de los hinchas amarillos.

City y Dortmund en el bombo 1

Rodri Hernández | City

El momento más emotivo se vivirá con la vuelta del hijo pródigo, Rodri Hernández, al estadio de La Cerámica. El actual Balón de Oro dio sus primeros pasos en el fútbol profesional en el club de La Plana, donde llegó en edad juvenil y con el que debutó en Primera división con Marcelino en el banquillo. “Para nosotros es un orgullo que vuelva Rodri donde tanto le queremos”, afirmaba el director deportivo del Villarreal, Miguel Ángel Tena. Existe un precedente contra el City en tierras castellonenses y se remonta a la Champions de la campaña 11/12, un curso de infame recuerdo para un Villarreal que dio con sus huesos en Segunda. En aquella ocasión los citizens se impusieron por un contundente 0-3.

Si el Dortmund es, a priori, el rival más asequible del bombo uno, el hecho de jugar en el siempre temible ambiente del Iduna Park cambia la papeleta. Eso sí, para muchos jugadores del Villarreal a buen seguro es una experiencia que les apetecerá vivir. Los germanos son un rival que suele cumplir en Champions y ante el que los castellonense, si bien lo han hecho varias veces en las últimas pretemporadas, nunca se han medido de forma oficial. Los de Kovac han perdido este verano a Jamie Gittens y han apostado por Jobe Bellingham y Chuwuemeka como principales refuerzos de un grupo sólido que mantiene una estructura siempre fiable.

Leverkussen y Juve en el 2

Foyth ante Vlahovic en un Juve- Villarreal | Villarreal CF

Respecto a los rivales del del bombo 2, a los castellonenses les esperan dos complicados duelos. A domicilio se la jugará en Leverkusen ante un rival en un año de cambios. Los alemanes arrancan una nueva era con Ten Hag tras el adiós de Xabi Alonso y con la marcha de jugadores clave como Florian Wirtz y Frimpong al Liverpool. Pero los alemanes siempre son un rival temible en su estadio y mantiene un bloque poderoso. Los españoles Grimaldo y Aleix (canterano precisamente del Villarreal) o recientes fichajes como Tillman, el sevillista Badé o el 'diablito' Echeverry. Los precedentes no pueden ser mejores para los amarillos con tres victorias y un empate, siempre en Europa League.

En casa recibirá a un clásico del fútbol europeo como la Juve. Todavía recuerdan en La Cerámica el duelo de hace tres temporadas en octavos de final donde, tras empatar en tierras castellonenses, los amarillos golearon en Turín por 0-3 con una clase magistral de futbol de Gerard Moreno. El delantero canadiense Jonathan David y los extremos Conçeiçao y Nico González son las principales apuestas de un equipo que, con Tudor en la banca, tratará de reconquistar un estatus de privilegio que ha perdido en Italia durante las últimas temporadas.

Se la juegan ante Tottenham y Ajax

El Tottenham se medirá al Villarreal | Uefa

La clave de los amarillos para luchar por la clasificación, pasa por fallar los menos posible ante los rivales de los bombos tres y cuatro. Y en el primero de ellos deberá medirse a uno de los equipos que pretendían evitar como es el Tottenham y la visita a Londres. Sin problemas para tirar de chequera, los británicos han reforzado su ataque con las incorporaciones de Mohhamed Kudus y Mathys Tel, mientras que mantiene al 'Cuti' Romero como jefe de la zaga. El duelo en el Tottenham Hotspur Stadium se presenta de los más atractivos y exigentes para los de La Plana.

Donde los de Marcelino tienen un asterisco como partidos en los que no deben fallar es ante el resto de los rivales. En casa recibirán al Ajax en lo que será un duelo inédito y en el que será el tercer campeón de Europa que viaje Vila-real esta temporada. Los neerlandeses, sin grandes estrellas, pero siempre con buenos jugadores, cuentan con un examarillo con como es Bertrand Traoré y con un español en sus filas como es Raúl Moro.

Sin margen de error ante Copenhague y Pafos

El Pafos, la sorpresa de la Champions | UEFA

Más propicio ha sido el último bombo para el equipo azulejero con dos rivales que se presentan, a priori, como asequibles. Cuanto menos han evitado a rivales como Mónaco o Newcastle, a los que no querían ver de ninguna de las maneras. Los daneses del Copenhague visitarán Vila-real como una de las cenicientas del sorteo en un partido de absoluta obligación para los locales. El delantero Moukoko, en su momento una promesa en el Dortmund que se quedó en el camino, es su gran apuesta

Finalmente viajarán a Chipre para medirse al Pafos, la gran revelación de la temporada y equipo más modesto de la competición. Con el riojano Juan Carlos Carcedo en el banquillo viven su particular cuento de hadas tras apear a clásicos como el Estrella Roja y el Dinamo de Kiev en el camino hacia la fase de grupos. El veterano defensa brasileño David Luiz, ex del Benfica, Chelsea, PSG y Arsenal, es su jugador más conocido en la que puede ser su última experiencia a sus 38 años.