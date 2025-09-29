El Villarreal más poderoso en La Cerámica

El Villarreal firmó este fin de semana una victoria para cerrar una semana fantástica con pleno de victorias para mantenerse en la planta noble de la liga. Ademásconfirmó ante el Athletic que está dispuesto a convertir La Cerámica en un fortín. Los amarillos, con la victoria de este sábado ante los vascos, enlazan la octava victoria consecutiva en su propio feudo para abrir ya una brecha de seis puntos con un rival directo como el propio Athletic.

El equipo vila-realense,que cuenta esta temporada sus partidos en casa por victorias, no pierde en su estadio desde el pasado mes de marzo, cuando fue superado por el Real Madrid (1-2 ). Posteriormente llegaría el último duelo en el que dejó escapar puntos con el empate ante la Real Sociedad (2-2) en abril.

Desde entonces, todo han sido victorias para el equipo entrenado por Marcelino. La pasada campaña se impuso al Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2), mientras que en la actual se ha deshecho de Oviedo (2-0), Girona (5-0), Osasuna (2-1) y ahora Athletic Club.

Un cambio de tendencia para mejor respecto a lo que han sido sus últimas temporadas como local. De esta forma iguala la mejor racha en Primera del club que se remonta a la temporada 2014-2015 cuando, entre las jornadas 12 y la 26, sumó ocho triunfos consecutivos.

Como ahora, en el banquillo también estaba Marcelino, quien dirigió los triunfos ante Getafe (2-1), Real Sociedad (4-0), Deportivo (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Granada (2-0), Eibar (1-0) y Celta (4-1)

El próximo objetivo de los amarillos se centra en prolongar dicha racha para conseguir la primera victoria en Liga de Campeones (miércoles 21 horas) ante la Juventus de Turín.