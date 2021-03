El Villarreal no levanta cabeza

El conjunto entrenado por Unai Emery acumula ya dos meses sin ganar en Liga desde que el pasado 8 de enero saldaron con un triunfo su visita a Balaídos. La peor racha de las últimas temporadas que amenaza seriamente las opciones europeas esta temporada de los amarillos

Tras caer en Mestalla los azulejeros suman tan sólo sólo cinco de los últimos 24 puntos, cifra ridícula para un equipo que aspiraba dos meses atrás a pelear por las plazas europeas. Además ha caído derrotado en tres de las últimas cinco jornadas, lo que empeora la situación del conjunto amarillo y deja bien a las claras el momento por el que pasa. El Villarreal suma, a estas alturas de la temporada, un punto menos que la pasada campaña con Javier Calleja en el banquillo. Cabe recordar que el club de La Plana decidió sustituir al técnico madrileño por Emery con la intención de dar un paso al frente en su aspiraciones deportivas. Algo que, de momento, no están consiguiendo

El técnico amarillo prefiere no haber de crisis pero reconoce el mal momento de su equipo: “Podemos poner nombres al momento. Lo hemos hablado con el club y la plantilla, lo que suponen los objetivos del club de estar en Europa. Hace mes y medio que no pudimos aguantar el ritmo de los cuatro primeros y centramos nuestro objetivo en la Europa League. No hablo de crisis pero sí de un momento de la liga donde estamos por debajo de la regularidad necesaria para estar en Europa.