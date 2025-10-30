VILLARREAL CF

El Villarreal hace los deberes en su debut copero

El equipo amarillo se impone por 0-6 al Ciudad de Lucena y jugará la segunda ronda en la primera semana de diciembre

EFE

Vila-real |

Oluwaseyi (derecha), autor de tres goles ante el Ciudad de Lucena
Oluwaseyi (derecha), autor de tres goles ante el Ciudad de Lucena | Villarreal CF

El Villarreal se impuso con contundencia al Ciudad de Lucena por 0-6 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que supuso su séptima goleada consecutiva en su estreno en la competición.

El conjunto dirigido por Marcelino sentenció rápido el encuentro con dos tantos de Tani Oluwaseyi antes del minuto 20 y más tarde completaron la goleada, el propio atacante canadiense, que firmó un 'triplete', además de sus compañeros Akhomach, Mikautadze y Comesaña.

Esta racha comenzó en la temporada 2019-2020 cuando le endosó una ‘manita’ al Comillas. En la siguiente edición, consiguió anotar media docena de tantos al Lleida y la cifra aumentó en las dos siguientes ediciones. Se impuso por 0-8 al Victoria en la campaña 2021-2022 y por 0-9 al Santa Amalia en la 2022-2023.

En la primera ronda copera de la campaña 2023-2024 su víctima fue el Chiclana que recibió cinco dianas y no pudo hacer ninguna (0-5) mientras que el último rival en sufrir esta voracidad fue el Poblense que cayó por 1-6 la pasada campaña.

Sin embargo, estas goleadas no han asegurado largas trayectorias y en las dos últimas ediciones el Villarreal fue eliminado, a las primeras de cambio, por rivales de inferior categoría como el Unionistas o el Pontevedra.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer