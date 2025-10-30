El Villarreal hace los deberes en su debut copero

El Villarreal se impuso con contundencia al Ciudad de Lucena por 0-6 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que supuso su séptima goleada consecutiva en su estreno en la competición.

El conjunto dirigido por Marcelino sentenció rápido el encuentro con dos tantos de Tani Oluwaseyi antes del minuto 20 y más tarde completaron la goleada, el propio atacante canadiense, que firmó un 'triplete', además de sus compañeros Akhomach, Mikautadze y Comesaña.

Esta racha comenzó en la temporada 2019-2020 cuando le endosó una ‘manita’ al Comillas. En la siguiente edición, consiguió anotar media docena de tantos al Lleida y la cifra aumentó en las dos siguientes ediciones. Se impuso por 0-8 al Victoria en la campaña 2021-2022 y por 0-9 al Santa Amalia en la 2022-2023.

En la primera ronda copera de la campaña 2023-2024 su víctima fue el Chiclana que recibió cinco dianas y no pudo hacer ninguna (0-5) mientras que el último rival en sufrir esta voracidad fue el Poblense que cayó por 1-6 la pasada campaña.

Sin embargo, estas goleadas no han asegurado largas trayectorias y en las dos últimas ediciones el Villarreal fue eliminado, a las primeras de cambio, por rivales de inferior categoría como el Unionistas o el Pontevedra.