El Villarreal a evitar sorpresas en Sanlúcar

Unai Emery ya ha advertido que nada tiene que ver esta ronda con la anterior, donde los castellonenses hicieron frente sin problemas al trámite que supuso medirse a un equipo de preferente como era el CD Victoria . Es por ello, que, pese a que apostará por muchos cambios en su once inicial , la idea del técnico es la de conformar un equipo de garantías que no dé lugar a la sorpresa : “Es una competición corta pero intensa y muy dura desde ya. Un equipo de Primera RFEF ya te puede sorprender, porque tiene un nivel profesional bueno, con un buen nivel de dirección. Estarán apoyados por su público y querrán vivir su momento. No nos ponemos como objetivo ganar la Copa, si no hacer un camino bonito, ser un aspirante y poder competir con los favoritos. Al Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla y añadiría al Athletic y al Real Sociedad por presente e historia”

Más de 30 años del único precedente

Los amarillos visitarán al Sanluqueño por segunda vez en toda su historia. El único precedente se remonta a la undécima jornada de la temporada 88/89, cuando ambos coincidieron en el grupo IV de Segunda B . En aquella ocasión empataron sin goles. La igualdad entre ambos fue tal que acabaron la liga separados por tan solo dos puntos . Más de 30 años después el Villarreal regresa a Sanlúcar con una realidad muy diferente.