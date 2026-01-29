El Villarreal se despide de la Champions con otra derrota

El Villarreal ha puesto fin a su participación en la Liga de Campeones cayendo por 3-0 ante el Bayer Leverkusen en un partido en el que ha sido claramente superado por el conjunto alemán, sobre todo en la primera parte, en la que los de Marcelino estuvieron más flojos.

Con este resultado, los amarillos saldan su presencia en la máxima competición europea con un solo punto, obtenido con el empate a dos frente a la Juventus en la segunda jornadas, y siete derrotas. Este balance les sitúa empatados en la última posición con el Kairat de Kazajistán, aunque los amarillos evitan el farolillo rojo por diferencia de goles.

"Me deja bastante enfadado, estuvimos a un nivel muy bajo", comentó Marcelino a la conclusión del partido. El técnico amarillo amarillo reconoció que con el nivel mostrado ayer era "imposible" lograr un buen resultado en tierras alemanas.

El Villarreal se centra ahora en la Liga con un partido este sábado frente a Osasuna en el que tratará de reforzar su posición de Champions.