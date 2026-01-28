El Villarreal confirma el fichaje de Alfon

El Villarreal ha confirmado la llegada de Alfonso González, Alfon, futbolista que llegará al club de La Plana como cedido por el Sevilla. La operación contará con un opción de compra valorada en siete millones de euros.

El futbolista cubre de esta formas el hueco que dejó la marcha de jugadores como Manor Solomon e Illias Akhomach (especialmente el primero) y será el complemento de Alberto Moleiro en la banda izquierda. Una petición de Marcelino dado que el canario quedaba como único futbolista específico para dicha demarcación tras la salida del internacional israelí.

Alfon llegó este pasado verano al Sevilla tras firmar una notable temporada en el Celta, donde despertó ya el interés del propio Villarreal. Las lesiones han frenado su carrera en el conjunto hispalense donde tan sólo ha podido participar de 10 partidos. Ahora el club sevillano ve la opción de aligerar el lastre económico y, con su salida, poder reforzar el plantel para esta recta final de campeonato

Freeman será el siguiente

El de Alfon no será el único refuerzo en llegar al “submarino” en este mercado. Tal y como ya ha contado Onda Cero, el lateral norteamericano Alex Freeman será el siguiente.

El club de La Plana última el fichaje del futbolista de los Orlando por una cantidad de3.2 millones de euros fijos más dos en variables de difícil consecución y que irían ligados a éxitos individuales y colectivos (títulos).