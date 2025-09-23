El Villarreal busca la primera victoria fuera de casa

El Villarreal se enfrenta esta noche al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.30 horas ) en la sexta fecha del calendario liguero. Tanto castellonenses como hispalenses llegan tras ganar, pero con rachas negativas por romper. A los de Marcelino se les resiste la victoria fuera mientras que el equipo entrenado por Almeyda aún no han conseguido la victoria en ningún partido en casa en lo que va de curso.

Tras cinco jornadas disputadas los amarillos han variado la tendencia del pasado curso, donde se mostraron como el mejor visitante de LaLiga siendo más erráticos de locales. Todo lo contrario que ahora tras ganar sus tres partidos como local: “Creo que en Vigo se nos escapó la victoria teniendo casi cerrado el partido. Es fútbol y los errores los aprovechan los rivales. Contra Osasuna fue la excepción, gracias a Luiz Júnior. Los errores nos están penalizando. Para ganar, tienes que estar a tu nivel. Y luego depende del acierto. Contra el Atleti, tuvimos opciones en el primer tiempo, más numerosas y más claras"

"Es verdad que estamos apurados atrás. Arriba tenemos más alternativas, pero atrás andamos justos. Nos habría gustado tener algún efectivo más. No hay excusas

Al submarino se le acumulan los problemas en forma de lesiones en ambas áreas, con lo que Marcelino deberá hacer encaje de bolillos estas dos próximas semanas con Liga y Champions. Sin Foyth ni Ayoze, los nuevos fichajes deberán dar ya un paso al frente desde esta misma jornada: "Es verdad que estamos apurados atrás. Arriba tenemos más alternativas, pero atrás andamos justos. Nos habría gustado tener algún efectivo más, pero ahora tampoco tenemos a Pau, que está en el Mundial Sub-20. No hay excusas. Todos los equipos tienen momentos que sufren más lesiones. No lo tomamos como un atenuante. Hay que mostrar el máximo nivel competitivo”