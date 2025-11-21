El Villarreal busca su mejor tercio liguero ante el Mallorca

El Villarreal quiere seguir su buena racha liguera ante el Mallorca (21h) este sábado en La Cerámica. Los amarillos, que llegan tras enlazar tres victorias consecutivas antes del parón, tratarán de sumar tres puntos que confirmen el que sería el mejor primer tercio de campeonato de su historia como equipo de Primera.

Tras recuperar paulatinamente a los diferentes internacionales que han estado con sus selecciones, el de este viernes será el único entrenamiento en el que Marcelino podrá contar con todo su equipo al completo. De la misma forma habrá que ver si los jugadores que arrastraban molestias de diferente consideración, caso de Mikautadze o Mouriño, están ya plenamente recuperados. Como suele ser norma habitual esta temporada, el asturiano no se guardará nada pese a la cercanía del partido de Champions del próximo martes ante el Dortmund.

Lo cierto es que este fin de semana se cumplirá el primer tercio de campeonato , y es ahí cuando por primera vez se empiezan a sacar las primeras conclusiones. Aunque estas estén todavía lejos de ser definitivas. Si el Vr gana llegará a este punto de la temporada, mínimo, como tercer clasificado. Pero es que además firmará su mejor primer tercio de temporada

Los castellonenses ahora tienen 26 puntos. Si ganan superarían los 28 que consiguieron en las temporadas 2007/08 y 2008/09, ambas con Pellegrini. En la primera no bajo el ritmo y fue segundo para firmar la mejor liga de su historia con 77 puntos.

Se les atragantan los parones

Para lograrlo el Villarreal deberá superar otras estadística que se le atraganta en los últimos tiempos. Y eso es, ganar tras un parón de selecciones. El conjunto castellonense no ha sido capaz de hacerlos tras los últimos 4.

Esta temporada ya ha ocurrido en dos ocasiones . En la primera de ellas perdió en el Metropolitano ante el Atlético (2-0) mientras que no pasó del empate con el Betis tras el segundo (2-2). Una dinámica que ya se prolonga desde la pasada temporada cando firmó sendos empates ante Getafe y Osasuna