El Villarreal busca la machada en la Copa

El equipo entrenado por Quique Setién llega a la cita copera convencido de sus posibilidades y envalentonado tras la victoria ante el conjunto de Carlo Ancelotti dos jornadas de liga atrás. Eso sí, a nadie escapa la dificultad de aperar a un rival como el Real Madrid pese a que los blancos pasen actualmente por un bache de juego y resultados.

No en vano los amarillos han sumado a lo largo de su historia tan sólo cuatro victorias ante los blancos tras medirse en un total 42 ocasiones, dos de ellas en Copa. Los precedentes históricos demuestran que cada victoria azulejera ante los blancos llega cada cinco años aproximadamente, por lo que debería voltear su historia particular para obrar la clasificación. Por contra se aferran a la tendencia como local ante los madridistas, que no ganan en territorio amarillo desde la campaña 16/17.

En medio de una semana marcada por las noticias de posibles salidas de futbolistas en el mercado, el conjunto azulejero llega con bajas y mermado al duelo ante el actual campeón de liga. Y tal como evidenció el pasado fin de semana en Vigo, el esfuerzo físico está pasando factura. Con Gerard Moreno entre algodones y la duda de Foyth, los castellonenses no podrán contar tampoco con un estilete por la banda izquierda como Pedraza mientras que Danjuma y Jackson no cuentan al estar en la rampa de salida en este mercado invernal

Pau: "Será un partido diferente al de la liga"

Pau Torres ante el Real Madrid | Villarreal CF

El central amarillo, Pau Torres, analizó el duelo ante el Real Madrid. El mundialista espera un Madrid con dosis extra de motivación con el fin de revertir su mal momento, aunque asegura que la de los castellonenses es máxima ante el choque copero: "Al final será un Madrid motivado, con ganas de demostrar y salir de su mala situación. Han perdido un partido con el Barcelona que le puede pasar a cualquiera, pero al ser el Madrid parece más grave. Vendrán con ganas, pero nosotros tenemos más si cabe. Nos vale el partido de la semana pasada como referencia pero una vez empiece será diferente.