El Villarreal busca central tras la lesión de Kambwala, que estará fuera alrededor de cinco meses

El Villarreal CF afronta un contratiempo importante en su defensa tras la lesión del defensa franco-congoleño Willy Kambwala, que será baja durante aproximadamente cinco meses debido a una rotura muscular en el isquiotibial de su pierna izquierda.

La lesión se produjo el pasado 31 de julio en el amistoso contra el Genoa en Oviedo y ha sido necesaria una intervención quirúrgica realizada con éxito en la clínica NEO de Turku (Finlandia) por el doctor Lasse Lempainen, tal y como ha confirmado la entidad amarilla.

El club, consciente de la prolongada ausencia del joven central —se estima un periodo de recuperación de entre tres y cinco meses— ha comenzado a valorar la incorporación de un nuevo defensa para reforzar la zaga mientras Kambwala completa su recuperación.

Opción: Koni De Winter

Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas horas es el del defensa belga Koni De Winter, actualmente en el Genoa. Al parecer, el Villarreal ha mostrado interés en el jugador, uniéndose a otros clubes como el Inter de Milán y el Tottenham Hotspur en la lucha por su fichaje. De Winter, de 22 años, destaca por su versatilidad y capacidad de adaptación a diferentes posiciones defensivas, lo que lo convierte en una opción atractiva para el conjunto groguet. Su llegada podría aportar experiencia y calidad a una defensa que, tras las bajas de Kambwala y Logan Costa, necesita refuerzos urgentes.