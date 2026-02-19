VILLARREAL CF

El Villarreal aprovecha el 'comodín' ante el Levante

El equipo amarillo gana su partido aplazado y abre una brecha de siete puntos sobre el Betis

ondacero.es

Vila-real |

Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Mikautadze en el Ciutat de Valencia
Los jugadores del Villarreal celebran el gol de Mikautadze en el Ciutat de Valencia | LaLiga

El Villarreal cerró la primera vuelta del campeonato liguero tras ganar ante el Levante el partido aplazado correspondiente a la jornada 16, lo que le ha permitido abrir una brecha de siete puntos sobre el Betis, rival directo en la lucha por entrar en Champions.

Además, con el triunfo por 0-1 en el Ciutat de València, el 'submarino amarillo' ha sumado un total de 44 puntos, que supone su mejor registro en todas las temporadas que ha militado en Primera División.

Hasta este año, el Villarreal consiguió su mejor puntuación en una primera vuelta en las campañas 15-16 y 10-11, en las que sumó un total de 39 puntos en ambas ocasiones.

En el capítulo de victorias, el equipo que dirige Marcelino García Toral ha alcanzado un total de catorce victorias, que superan las doce de las campañas 15-16 y 10-11. Por contra, el equipo castellonense solo ha perdido tres partidos, un registro solo mejorado por las dos derrotas de la temporada 20-21.

Respecto a los goles marcados, el Villarreal ha marcado esta campaña un total de 38 goles en diecinueve partidos, lo que iguala al mejor registro de la historia, conseguido en la temporada 10-11.

En el capítulo de goles recibidos, los dieciséis goles en contra en diecinueve jornadas, supone el tercer mejor registro, solo superado por los catorce goles recibidos en las temporadas 16-17 y 22-23.

Además, en esta temporada el equipo amarillo ha sumado seis victorias a domicilio en la primera vuelta, siendo éste el mejor registro histórico del club en Primera.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer