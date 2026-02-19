El Villarreal aprovecha el 'comodín' ante el Levante

El Villarreal cerró la primera vuelta del campeonato liguero tras ganar ante el Levante el partido aplazado correspondiente a la jornada 16, lo que le ha permitido abrir una brecha de siete puntos sobre el Betis, rival directo en la lucha por entrar en Champions.

Además, con el triunfo por 0-1 en el Ciutat de València, el 'submarino amarillo' ha sumado un total de 44 puntos, que supone su mejor registro en todas las temporadas que ha militado en Primera División.

Hasta este año, el Villarreal consiguió su mejor puntuación en una primera vuelta en las campañas 15-16 y 10-11, en las que sumó un total de 39 puntos en ambas ocasiones.

En el capítulo de victorias, el equipo que dirige Marcelino García Toral ha alcanzado un total de catorce victorias, que superan las doce de las campañas 15-16 y 10-11. Por contra, el equipo castellonense solo ha perdido tres partidos, un registro solo mejorado por las dos derrotas de la temporada 20-21.

Respecto a los goles marcados, el Villarreal ha marcado esta campaña un total de 38 goles en diecinueve partidos, lo que iguala al mejor registro de la historia, conseguido en la temporada 10-11.

En el capítulo de goles recibidos, los dieciséis goles en contra en diecinueve jornadas, supone el tercer mejor registro, solo superado por los catorce goles recibidos en las temporadas 16-17 y 22-23.

Además, en esta temporada el equipo amarillo ha sumado seis victorias a domicilio en la primera vuelta, siendo éste el mejor registro histórico del club en Primera.