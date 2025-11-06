El Villarreal agota su margen de error en la Champions

La derrota del Villarreal en el feudo del Pafos pone al límite a los de Marcelino García Toral en su objetivo de superar la fase de grupos de la Champions.

Los amarillos han perdido frente a uno de los rivales más asequibles de la competición con un solitario gol encajado de corner en los primeros minutos de la segunda parte.

Tras un mal partido, los groguets tendrán que ganarlo prácticamente todo para quedar entre los 24 mejores de la competición y jugar una eliminatoria previa a los octavos de final.

El año pasado hicieron falta 11 puntos para alcanzar esa meta y el Villarreal tiene solo 1 con cuatro partidos disputados. A falta de otros tantos encuentros, deberá sumar al menos 10 puntos de 12 posibles para tener posibilidades.

Sus rivales serán Borussia Dortmund, Copenhague, Ajax y Bayer Leverkusen.