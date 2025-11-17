VILLARREAL CF

El Villarreal afronta un fin de año con ocho partidos en cuatro semanas

El equipo de Marcelino jugará partidos de Liga, Champions y Copa del Rey

EFE

Vila-real |

Marcelino, técnico del Villarreal CF
Marcelino, técnico del Villarreal CF

El Villarreal regresa este lunes al trabajo tras haber disfrutado de varios días de descanso por el parón por las selecciones y afrontará ocho partidos en cuatro semanas para cerrar el 2025.

El equipo que dirige Marcelino García Toral afrontará en este tiempo hasta el parón navideño partidos de la Liga, Liga de Campeones y Copa del Rey.

En las cuatro semanas que hay desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre, cuando arrancarán las vacaciones navideñas, el Villarreal tiene que jugar cinco partidos de Liga, dos de Liga de Campeones y uno de Copa del Rey.

El conjunto groguet recibe en La Cerámica este sábado 22 al Mallorca. Por su estadio deberán pasar también el Getafe y el Barcelona, el equipo ante el que se medirá justo antes de las vacaciones. En este tiempo, también en La Liga, visitará al Levante y a la Real Sociedad.

En la Liga de Campeones, el equipo se juega sus opciones de seguir vivo en esta competición, en el campo del Borussia de Dortmund el 25 de noviembre y contra el Copenhague en casa el 10 de diciembre.

Mientras que en la Copa del Rey deberán jugarse su clasificación en el campo del Club Atlético Antoniano, a un único partido en Lebrija el 3 de diciembre.

