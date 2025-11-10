El Villarreal abre brecha en los puestos de Champions

El Villarreal ha logrado una victoria importante en el feudo del Espanyol que le permite curar heridas tras el batacazo sufrido ante el Pafos en la Champions.

Los amarillos han exhibido un nivel mucho más alto de fútbol e intensidad que el que mostraron en tierras chipriotas, lo que les permite recuperar las buenas sensaciones.

Además, su resultado en el RCDE Stadium les permite ampliar distancias en su lucha por jugar la máxima competición europea por segundo año consecutivo.

Así las cosas, los de Marcelino han aprovechado el empate del Betis en Valencia para situarse con seis puntos por encima de los verdiblancos, que ocupan la quinta posición en la clasificación.

El propio Espanyol estaba relativamente cerca de los amarillos antes de esta jornada, pero con su derrota se ha puesto a ocho puntos, siendo el sexto de la tabla.

El siguiente equipo en la clasificación es el Athletic, que tiene un déficit de nueve puntos respecto a los groguets.

Los amarillos llegan ahora al parón de selecciones antes de recibir al Mallorca, la semana que viene.