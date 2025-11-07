Una victoria para amortiguar el palo de la Champions

El Villarreal regresa a LaLiga tras el duro varapalo sufrido esta semana en La Liga de Campeones. La derrota en Chipre ante el Pafos ha hecho mucho daño por la forma en como se produjo y por las consecuencias clasificatorias que puede tener para los de La Plana en la competición. Es por ello que el partido en Barcelona ante el RCD Espanyol cobra mayor importancia si cabe.

Los amarillos tienen una buena oportunidad para quitarse el mal sabor de boca que dejó el tropiezo europeo, aunque la difícil situación en la que quedan en la competición no va a poder arreglarse en Liga. Eso sí, no les espera un partido nada sencillao en casa de un Espanyol que esta firmando un gran inicio de temporada

Marcelino, que este viernes por la tarde dirigirá la última sesión del equipo antes de viajar a la ciudad Condal, plantea varios cambios en el equipo tras jugar el pasado miércoles. Así futbolistas como Rafa Marín, Pedraza, Comesaña, Partey y Gerard Moreno podrían regresar al once castellonense

Para los de La Plana los precedentes son buenos en el RCDE Stadium, donde de los últimos diez partidos solo ha perdido una vez, ha ganado en cuatro y ha empatado en cinco, con un último resultado de 1-2. El balance de los 23 partidos de Liga jugados en el campo perico es de siete victorias para el Villarreal, doce empates y cuatro triunfos para el Espanyol.