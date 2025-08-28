Tenas firma hasta 2029 y falta la traca final del mercado amarillo

Tal y como el Villareal ha hecho oficial esta mañana, Arnau Tenas ya es oficialmente nuevo refuerzo del Villarreal. El guardameta de Vic, que estaba pendiente de los últimos trámites burocráticos entre clubes tras pasar ayer la revisión médica, se suma a la plantilla castellonense y está disponible para debutar cuando Marcelino así lo decida. Tras el catalán, que firma hasta el 2029, el próximo fichaje en ser anunciado será el delantero canadiense, Tani Oluwaseyi, a quien se espera mañana en Vila-real.

Entre los principales logros de Arnau Tenas, destaca el oro olímpico conseguido en las últimas Olimpiadas de París 2024, en las que fue el portero titular de aquella histórica selección, y la consecución del Europeo Sub 19 con la Selección Española en 2019. El joven cancerbero catalán ha sido un habitual en las categorías inferiores del combinado nacional español, llegando incluso a formar parte de la convocatoria de la Selección Española absoluta en 2022, tras subir de la Sub-21 por la ausencia de un compañero.

De esta forma el ya ex guardameta del PSG se convierte en el séptimo fichaje del conjunto castellonense para esta temporada en lo que está siendo un mercado especialmente agitado. Con Tenas, el Villarreal cuenta con tres guardametas de garantías como son el brasileño Junior, el propio Tenas y Diego Conde. Precisamente, y en el caso de este último, de él mismo depende la continuidad a sabiendas de que parte como tercer guardameta

Recta final de mercado frenética

Rubén Vargas, extremo izquierdo del Sevilla Fútbol Club | EFE/ José Manuel Vidal

Tras Tenas, el Villarreal encara la recta final del mercado con operaciones que están ya en marcha. A la espera de que se cierre el traspaso de Yeremy Pino al Crystal Palace, el siguiente será el internacional canadiense Tany Oliwuaseyi, quien firmará para las próximas cinco temporadas. La llegada del futbolista se espera para este viernes a la Ciudad Deportiva amarilla y no se descarta que pudiera estar ya en condiciones de entrar en la lista para viajar el sábado a Vigo.

De la misma forma las negociaciones con el Sevilla por Rubén Vargas están ya en una fase avanzada para que este se convierta en el sustituto de Yeremy Pino como avanzó el periodista Matteo Moreto. El habilidoso extremo hispalense no es la primera vez que está en la agenda del submarino. En diciembre del 2024, y cuando estaba en las filas del Augsburgo alemán, su fichaje fue una de las alternativas que se plantearon para sustituir al lesionado Illias Akhomach.

Con todo ello faltará la “guinda” con la llegada de un delantero que podría tratarse del georgiano del Olympique de Lyon, Mika Mikautadze. El joven delantero es una de las principales alternativas que se barajan, aunque no la única. Su alto sueldo en Lyon , complica una operación costosa y nada sencilla